به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی در برنامه ملت بیدارتر شبکه استانی دنا با اشاره به جایگاه ارزشمند رهبر شهید و عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی در میان افکار عمومی ایران و جهان گفت: ایران اسلامی یکی از شریف‌ترین، نجیب‌ترین، شجاع‌ترین و باتدبیر ترین انسان‌های زمان را از دست داد.

وی خیانت و خباثت را دو صفت حاکمان سیاسی آمریکا و اسرائیل برشمرد و شهادت رهبر شهید انقلاب به‌دست این سفاکان تاریخ را برگ زرین دیگری در زندگی آن عزیز و پاداش یک عمر مجاهدت ایشان دانست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان در غم شهادت مقام معظم رهبری سراسر غم و اندوه است، اظهار کرد: به عظمت و شکوه حضور مردم استان در مراسم های عزاداری افتخار می‌کنیم.

وی حمله رژیم صهیونی-آمریکایی به بیمارستان‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها و منازل مسکونی را اوج قساوت و بی‌رحمی دشمن دانست و بیان کرد: آن‌چه موجب عصبانیت دشمن شده‌ استقلال‌طلبی، عزت‌خواهی و حق‌طلبی مردم است.

رحمانی با اشاره به اینکه ما ادامه دهنده آرمانهای انقلاب و امام شهید و پای کار مردم غیور و وفادار استان هستیم، تاکید کرد: تقدیم بیش از دوهزار شهید، سیزده هزار جانباز و ۳۱۷ آزاده در زمان جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه نشانه غیرت و وفاداری این مردم است.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی سوم، کهگیلویه‌وبویراحمد از قافله شهدا عقب نماند و چندین شهید تقدیم نظام و انقلاب کرد، یادآور شد؛ ما به خانواده‌های این شهدای والامقام و همه مردم استان تسلیت و تبریک عرض می‌کنم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه پشتیبانی و همراهی مردم همه نقشه‌های شیطانی دشمن نقش برآب خواهد کرد، گفت: اگر چه ما سوگوار فقدان رهبر عزیزمان هستیم اما پای کار مردم که همان آرمان‌های آن شهید عزیز بود خواهیم ماند.

وی با اشاره به زیاده‌خواهی دشمنان ایران اضافه کرد؛ ۱۶۸ کودک شهید در میناب، تابلوی نمایانی از ددمنشی این رژیم ها است، لذا از خانواده‌های می‌خواهیم با فرزندان خود صحبت کنند که فریب رسانه‌ها و ایادی آمریکا و اسرائیل را نخورند.

رحمانی با اشاره به خباثت آمریکایی‌ها گفت: آن‌ها هرگز پیام‌آور آرامش در منطقه نبودند و صرفاً به‌دنبال غارت و چپاول انرژی و مخازن طبیعی کشورهای دیگر هستند که ونزوئلا گواه روشنی بر این ماجرا است.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این نبرد حماسه خلق کردند و من از تلاش، شجاعت و فداکاری همه نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران کشور و استان عزیزم سپاس‌گزارم.