مراسم اربعین شهدای جنگ رمضان در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت اربعین شهدای جنگ رمضان با حضور یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار بویراحمد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون سیاسی استاندار و جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شهید پرور شهرستان بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

یدالله رحمانی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان و همچنین شهیدانحامد شفیعی خواه و موسی عسکری نیا، مهرداد باشسب، سحر دلبرنژاد، گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم که از جان خود گذشتند تا ایران اسلامی سرافراز بماند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم اربعین شهدای جنگ رمضان افزود: شهدا اوج قله‌های ایثار و فداکاری در کشور عزیزمان ایران هستند چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، چه در دفاع مقدس هشت‌ساله، چه در جنگ ۱۲ روزه، چه در اغتشاشات و چه در جنگ رمضان، زمانی که کشور در سخت‌ترین شرایط خود قرار داشت، این شهدا با ایمان، شجاعت و روحیه شهادت‌طلبی از ایران دفاع کردند تا آرامش، امنیت و زمینه توسعه و فعالیت اجتماعی در کشور برقرار بماند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد و به‌ویژه شهرستان بویراحمد در همه عرصه‌ها وفاداری خود را به نظام و کشور ثابت کرده‌اند، تصریح کرد: این شهرستان تاکنون ۷۲۰ شهید و ۷ هزار جانباز تقدیم انقلاب کرده است و در جنگ ۱۲ روزه نیز از ۳۰ شهید استان، ۱۵ شهید متعلق به بویراحمد بودند.

وی با بیان اینکه هر یک از این شهدا نشانه‌ای روشن از حماسه، مقاومت، صبر و استقامت خانواده‌های ایثارگر هستند، بیان کرد: شهدا در بالاترین مقام الهی قرار دارند و هیچ مقامی بالاتر از مقام آنان نیست و خانواده‌های شهدا نیز با پرورش چنین انسان‌هایی از عزت و ارجمندی ویژه‌ای برخوردارند.

رحمانی تأکید کرد: شهدا به ما آموختند که خدمت به مردم، پاسداشت ارزش‌ها و تلاش برای حفظ و آبادانی ایران، همان راه شهادت است، همان راهی که امام راحل بر آن تأکید داشتند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم شهرستان بویراحمد و شهر یاسوج در مراسم‌های مختلف، گفت: مردم این دیار همواره در صحنه بوده‌اند و نشان داده‌اند که در حمایت از کشور، شهدا و آرمان‌های انقلاب، پیشتاز و سربلند هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جنگی که از سوی دشمن آمریکایی-صهیونیستی بر کشور تحمیل شد، افزود: اتحاد، یکپارچگی مردم و همراهی با رهبری و نیروهای مسلح، باعث شد کشور مانند همیشه سربلند بماند و دشمن نیز به اهداف خود نرسد و شکست بخورد.

وی ادامه داد: درست است که از دست دادن فرزند غم کوچکی نیست، اما برای استقلال کشور و حفظ عزت ملی، نیازمند فداکاری‌هایی هستیم که گاه حتی فرزندان ما را نیز در بر می‌گیرد تا زمانی که اقتدار خود را به جهانیان ثابت کنیم و به پیروزی و قدرت برسیم.

رحمانی با اشاره به ۴۷ ساله بودن انقلاب اسلامی گفت: در این سال‌ها و با حضور امام راحل، رهبر شهید، رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم، همه دسیسه‌های دشمنان برای سرنگونی کشور خنثی شده است و رشادت نیروهای مسلح نیز توانست از همان روزهای نخست دشمن را غافلگیر کند و او را به‌دنبال آتش‌بس بکشاند و این نتیجه وحدت و یکپارچگی مردم بود.

وی تأکید کرد: ایران تنها کشور استقلال‌طلب و زورستیز جهان است و باید همه بدانند که این ملت در برابر ظلم و سلطه سر خم نخواهد کرد. این جنگ نیز نشان داد که ملت‌ها می‌توانند ظلم‌ستیز باشند و همچون ایران روی پای خود بایستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: در این جنگ، با اتحاد مردم، رهبری و نیروهای مسلح، کنترل این گذرگاه راهبردی به‌طور کامل در دست کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: آمریکا به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید و اکنون همه تلاشش این است که شرایط را به قبل از جنگ بازگرداند، اما واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد.

رحمانی با بیان اینکه در شرایط آتش‌بس نیز دشمن قابل اعتماد نیست، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همان همراهی و انسجام دوران جنگ هستیم و باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به‌خوبی اجرا کنیم.

وی همچنین بر ضرورت همراهی مردم با نیروهای مسلح و دولت تأکید کرد و گفت: مردم باید در کنار نیروهای مسلح و دولت باشند تا در همه حوزه‌ها با موفقیت به پیش برویم. در حوزه مدیریت بازار، سوخت، قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های تحول‌آفرین نباید فرصت‌ها را از دست داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت الگوی مصرف در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: مهم‌ترین محور این سیاست‌ها، الگوی مصرف است و باید در شرایط فعلی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا هیچ خانواده‌ای احساس نکند در شرایط سخت جنگی قرار دارد.