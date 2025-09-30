دیدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد با پیشکسوتان دوران دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر،، یداله رحمانی شامگاه سه شنبه در دیدار با سردار ریحان صفری جانباز ۳۰ درصد و علی مردان روستاد جانباز ۲۵ درصد از پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس، با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این ایام فرصتی مغتنم برای تجلیل از مقام شامخ شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معزز آنان و ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری، ولایتمداری و عزت‌طلبی است.

وی اظهار کرد: خون شهیدان، مقاومت و ایثارگری رزمندگان، پشتیبانی و حمایت‎های مردمی در پشت جبهه‎ها، الگویی بی‌بدیل برای نسل‌های آینده است که به یادگار خواهد ماند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه دیدارها با حضور در منزل آقابان عبدالعظیم نیک جو و زریر ولدپور جانبازان ۲۵ درصد دوران دفاع مقدس، بیان کرد: باید ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره دو هزار شهید گلگون‌کفن استان را زنده نگه داریم چرا که آرامش، امنیت، پیشرفت و توسعه‌مان، مرهون خون پاک این عزیزان است.

وی در این دیدارها که علیرضا رحمانی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و احمد بهرامی مدیرکل بنیاد شهید استان حضور داشتند، تاکید کرد: باید آرمان‌های بلند شهدا را در همه امور الگو قرار داده و لحظه‌ای از تلاش برای تحقق اهداف آنان غفلت نکنیم و با پیگیری این اهداف و با تداوم حرکت در این مسیر؛ انسجام، اتحاد و همدلی را که از ارکان اصلی انقلاب و نظام است، حفظ و تقویت کنیم.

رحمانی تصریح کرد: آثار این همدلی را به وضوح در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم، اگرچه ماهیت جنگ امروز با دوران دفاع مقدس متفاوت است، اما روحیه مقاومت یکسان بود.

وی ابراز کرد: دشمن در حالی که در مذاکرات بودیم، ناجوانمردانه حملات خود را آغاز کرد و جمعی از فرماندهان ارشد، دانشمندان، مردان، زنان و کودکان بی‌دفاع ما را به شهادت رساند، اما ایستادگی ملت ایران با رهبری داهیانه مقام معظّم رهبری، شجاعت رزمندگان و اتحاد و همدلی مردم، همه نقشه‌های دشمن را خنثی و آنان را مجبور به قبول آتش‌بس کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد کرد: این رویداد نیز همچون دفاع مقدس به همه جهان نشان داد که ملت ایران با اتحاد و همراهی در مقابل هر ستمگری می‌ایستد و مقاومت می‌کند و این درس بزرگی است که همواره این همبستگی را حفظ کنیم، لذا حضور در چنین جلساتی با انگیزه زنده نگه داشتن همان روحیه و یادآوری آن دوران پرافتخار است.

وی با تجلیل از نقش استان کهگیلویه و بویراحمد در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: استان ما همواره در این مسیر پیشقدم بود، تقدیم دو هزار شهید، ۱۳ هزار جانباز، ۳۱۷ آزاده و ۴۶ هزار رزمنده، گواه روشنی بر تأثیرگذاری عمیق این خطه است.

رحمانی تصریح کرد: من همواره گفته‌ام که استان ما با جمعیت ۸۰۰ هزار نفری، استانی پرظرفیت و مردمی پرتلاش دارد و ما موظفیم بسترهای لازم برای پیشرفت و موفقیت آینده عزیزانمان فراهم کنیم تا با رفع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها، روزی برسد که کهگیلویه و بویراحمد در زمره استان‌های پیشرفته کشور قرار گیرد.

وی ابراز داشت: هدف از این حضور و دیدارها، بهره‌گیری از نقطه‌نظرات، دیدگاه‌ها و تجارب ارزشمند این عزیزان و الهام گرفتن از روحیه همدلی و ایثاری است که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از تمامیت ارضی کشور از خود نشان دادند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر پیگیری مسائل مطرح شده این عزیزان، تصریح کرد: بر این موضوع پافشاری می‌کنم که مسائل و مشکلاتی که مطرح شد با دقت ثبت و پیگیری شوند.