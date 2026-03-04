روح الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آسمان استان همدان در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند عمدتاً صاف تا قسمتی ابری است، اظهار کرد: در روز پنجشنبه وزش باد نسبتاً شدید و شدید را در بخش‌هایی از استان خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در روز پنج شنبه احتمال بارش‌های پراکنده برف، به ویژه در مناطق شمالی و غربی استان وجود دارد، ادامه داد: بر اساس مدل‌های هواشناسی، روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده شرایط بهتری برای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: بارش‌های هفته آینده در سطح ملایم خواهند بود اما دامنه گسترده‌تری از استان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی در ادامه به دمای هوا اشاره کرد و ادامه داد: نوسانات دمایی در ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه فرودگاه همدان بین منفی ۹ درجه سانتیگراد به عنوان کمینه و هفت درجه سانتیگراد به عنوان بیشینه ثبت شده است.

زاهدی افزود: سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان بهار با دمای منفی ۱۰ درجه سانتیگراد و گرم‌ترین نقطه، شهرستان نهاوند با دمای ۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.