محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی از اواخر روز چهارشنبه شاهد بارش باران و برف، وزش باد و تداوم برودت هوا در استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: در پی فعالیت این سامانه که کل استان را در برمی گیرداحتمال رعد و برق، وزش باد، کولاک برف، مه گرفتگی و کاهش دید نیز پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها؛ لغزندگی، کاهش دید و اخلال در ترددهای جاده ای بر آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تاکید کرد.

قربان پور بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، و مدیریت و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی تاکید کرد.