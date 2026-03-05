آرامش نسبی هوا درگلستان تا یکشنبه؛ سامانه بارشی جدید از یکشنبه شب

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز تا یکشنبه هفته آینده جوی نسبتاً آرام در سطح استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: برای امشب تا فردا صبح در برخی مناطق استان به‌ویژه نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی، رشد ابر، وزش باد و احتمال بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

جعفری ادامه داد: این شرایط ناپایدار به‌صورت محدود و موقتی خواهد بود و در سایر مناطق استان پدیده جوی قابل توجهی انتظار نمی‌رود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییر شرایط جوی در روزهای آینده گفت: از یکشنبه شب سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد که به‌تدریج موجب افزایش ابر و وقوع بارش در مناطق مختلف گلستان می‌شود.

وی بیان کرد: فعالیت این سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده در سطح استان تداوم خواهد داشت و در این مدت شاهد ناپایداری‌های جوی و بارندگی در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

جعفری از شهروندان و به‌ویژه کشاورزان خواست با توجه به تغییرات جوی پیش‌رو، تمهیدات لازم را برای مواجهه با بارش‌های احتمالی در روزهای آینده در نظر بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره میزان بارش و نحوه فعالیت این سامانه در پیش‌بینی‌های تکمیلی هواشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.