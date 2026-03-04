https://mehrnews.com/x3bwyt ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷ کد مطلب 6764913 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷ عزاداری مردم رضوانشهر در سوگ رهبر شهید انقلاب رضوانشهر- در این فیلم عزاداری مردم رضوانشهر در سوگ رهبر شهید انقلاب را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB فیلم: محمد جواد عاشوری کد مطلب 6764913 کپی شد مطالب مرتبط آیت الله رمضانی: مردم گیلان همچنان پیشتاز صحنههای انقلاب باشند مؤسسه وابسته به الازهر مصر: کمک به ایران بر هر مسلمانی واجب است قالیباف: جهاد امروز، حضور در میدان و اقامه عزای رهبر شهیدمان است برچسبها شهرستان رضوانشهر تجمع مردمی رهبر شهید
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