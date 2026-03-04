به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، مؤسسه محراب وابسته به الازهر مصر که در زمینه صدور فتاوی و پژوهش ها فعالیت می کند با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که یاری رساندن به جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات دشمن صهیونیستی آمریکایی واجب است.

در این بیانیه آمده است، موضع گیری مؤسسه مذکور بر پایه اصول شرعی در باب تبری و تولی است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است، بر هر مسلمانی واجب است مسلمانان دیگر را در برابر کافران یاری دهد. ایستادن در کنار کافران و حمایت از آنها یا توجیه تجاوزاتشان حرام است.

سلامه عبدالقوی رئیس مؤسسه محراب الازهر مصر نیز با انتشار یک پیام در فضای مجازی درباره رهبر شهید ایران نوشت: ایشان شهادتین را گفت، به قبله ما نماز خواند، در ماه رمضان روزه گرفت، با دشمن ما برای آزادسازی مقدساتمان جنگید تا شهید شد در حالی که مسلمان بود. اگر تو می خواهی او را تکفیر کنی به خودت مربوط است اما بدان که به خاطر این کار بازخواست می شوی. خداوند شهید سید علی خامنه ای را رحمت کند.