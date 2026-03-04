به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله «رضا رمضانی» ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مستضعفان و آزادی‌خواهان جهان و ملت ایران، تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مقتدر و ریشه‌دار است و با شهادت رهبر خود دچار اختلال نخواهد شد.

آیت‌الله رمضانی سخنان خود را با آیه شریفه «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ» آغاز کرد و شهادت قائد اعظم، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را به همه مستضعفان عالم، آزادی‌خواهان جهان، ملت غیور و مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف گیلان تسلیت گفت.

وی اظهار داشت: سیدالامام خامنه‌ای(ره) به آرزوی دیرینه خود رسید؛ او همواره آرزوی شهادت داشت و این دعا را در مناجات‌های خود مطرح می‌کرد؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) در پایان نامه به مالک اشتر از خداوند توفیق شهادت در مسیر حق را طلب می‌کند.

نظام جمهوری اسلامی مقتدر است

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: آنچه مهم است این است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مقتدر است؛ نظامی که خون‌های بسیاری برای آن داده شده و دارای یک سیستم و ساختار حاکم است.

وی افزود: این‌گونه نیست که اگر شخصی، حتی رهبر نظام، به شهادت برسد، نظام مختل شود؛ هیچ تردیدی در این مسئله وجود ندارد.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: شاید پس از رحلت امام خمینی(ره) نیز چنین بحث‌هایی مطرح می‌شد، اما با لطف و عنایت الهی، پس از آن انتخاب مبارک، در سی و هفت، سی و هشت سال گذشته، حضرت امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه رهبری امت را به همان سبک، روش و سیره ادامه دادند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امامین انقلاب، این نظام را با حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف تثبیت کردند.

وی با اشاره به حملات اخیر و شهادت فرماندهان، مردم و کودکان، اظهار داشت: اتفاق دلخراشی که در میناب رخ داد، در حقیقت سند مظلومیت جمهوری اسلامی ایران بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ما در این زمان خاص و با این حساسیت ویژه، باید به وظیفه اصلی و انقلابی خود عمل کنیم.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: در هر استان و شهرستان، مردم باید اجتماع داشته باشند؛ هم عزاداری صورت گیرد و هم عزاداری‌ها جریان‌ساز باشد. کل کشور باید برای این ظلم بزرگ و این اتفاق جانکاه سیاه‌پوش شود.

وی افزود: روشن است که در این جنگ تمدنی، به حول و قوه الهی پیروز خواهیم شد و خداوند متعال عنایات و الطاف خود را شامل حال این ملت خواهد کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت وحدت ملی اظهار داشت: مهم‌ترین مسئله در این شرایط، حفظ وحدت و انسجام ملی است؛ همان تأکیدی که امام خمینی(ره) و شاگرد خلف ایشان، سیدالامام خامنه‌ای رحمه‌الله علیه، همواره بر آن تأکید داشتند.

این جنگ تمدنی از ابتدای انقلاب شکل گرفت

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: مجلس خبرگان به وظیفه خود عمل خواهد کرد و در ایامی نه‌چندان دور، رهبری نظام معرفی خواهد شد و همه ما با او بیعت خواهیم کرد و نظام مسیر خود را با صلابت و شوکت ادامه خواهد داد.



وی شهادت رهبر انقلاب را به مراجع معظم تقلید نجف و قم، علمای اسلام، حوزه‌های علمیه، ملت شریف ایران و همه مردان و زنان داغدار تسلیت گفت و تأکید کرد: همه ما جزو صاحبان عزا هستیم.

آیت الله رمضانی اظهار داشت: این جنگ تمدنی از ابتدای انقلاب شکل گرفت؛ چراکه ما با تغییر گفتمان مواجه بودیم؛ گفتمان عدالت.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: گفتمان عدالت هزینه دارد و از ابتدای انقلاب این هزینه‌ها پرداخت شده است؛ بهترین‌ها، پاک‌ترین‌ها و نخبه‌ترین‌ها در این مسیر تقدیم شده‌اند.

آیت‌الله رمضانی گفت: فتنه‌های بزرگی را پشت سر گذاشتیم تا به فتنه رژیم صهیونیستی و آمریکایی رسیدیم و به حول و قوه الهی، این فتنه را نیز با همت، همکاری، همدلی، وحدت و انسجام پشت سر خواهیم گذاشت و به وظیفه دینی و اخلاقی خود عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به وقایع اخیر اظهار داشت: جنگ با دین، اسلام و قرآن در این ایام کاملاً آشکار شد؛ هم در اغتشاشات و هم در تلاش مستمر دشمنان برای از بین بردن دین و قرآن.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: دینداران و مسلمانان جهان اجازه نخواهند داد صدمه‌ای به دین وارد شود.

دشمن درصدد ایجاد آشوب و اغتشاش است

وی خطاب به مردم گیلان گفت: شما که از ابتدای انقلاب تاکنون در همه صحنه‌ها حضور داشتید، از این پس نیز باید محکم‌تر از گذشته حضور یابید.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حضور در مراسم بزرگداشت امام شهید، نماز جمعه، مساجد و سایر عرصه‌ها باید پررنگ‌تر و گسترده‌تر شود و جوانان، مردان و زنان گیلانی باید در این وظیفه مهم حضور فعال داشته باشند.

آیت‌الله رمضانی هشدار داد: دشمن درصدد ایجاد آشوب و اغتشاش است؛ بنابراین باید مراقب نظم و امنیت بود.

وی همکاری با نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی را از اهم وظایف دانست و تأکید کرد: مسئولان استانی، استاندار، فرمانداران، نماینده ولی‌فقیه، ائمه جمعه، روحانیون، دانشگاهیان و دانشجویان باید در صحنه حضور داشته باشند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: نقشه دشمن باید همچون گذشته نقش بر آب شود و این فتنه نیز ریشه‌کن و خشک خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به هزینه‌های سنگین پرداخت‌شده، از خداوند متعال خواست عنایات خود را شامل حال ملت ایران کند، انقلاب اسلامی را به انقلاب حضرت ولی عصر (عج) متصل فرماید، به صاحبان عزا صبر جمیل عطا کند و به همه توفیق انجام وظیفه دینی، انقلابی و اسلامی در این شرایط خاص مرحمت فرماید.