https://mehrnews.com/x3bwH8 ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰ کد مطلب 6765240 استانها کردستان استانها کردستان ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰ تشییع پیکر شهدای حمله اسراییلی و آمریکایی در بخش دلبران کردستان- آیین تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی آمریکا-صهیونیستی در بخش دلبران از توابع شهرستان قروه برگزار شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6765240 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر ۱۱ شهید مدافع وطن با حضور گسترده مردم در قروه گزارش مهر از تشییع پیکر ۴ شهید حمله آمریکایی - صهیونیستی در رشت تجمع مردم قروه در خونخواهی رهبر شهید حضور پرشور مردم قروه در تشییع پیکر یازده شهید حملات اخیر برچسبها شهرستان قروه کردستان تشییع شهدا
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