به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک ۱۱ شهید که در حمله ناجوانمردانه نیروهای آمریکایی_صهیونیستی به شهادت رسیدند عصر چهارشنبه با شکوه فراوان در شهرستان قروه برگزار شد.

این مراسم با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، خانواده‌های معزز شهدا و هزاران نفر از اقشار مختلف مردم از جمله جوانان و خانواده‌ها همراه بود.

مردم شهرستان قروه با سر دادن شعارهای ضد استکباری ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بر ادامه راه آنان تأکید کردند.

این حضور گسترده نشانه‌ای از وحدت و حمایت قاطع مردم منطقه از نیروهای مدافع امنیت کشور بود.

شهید فریماه مفاخری دانش ‌آموز دبستان میناب از جمله این شهدا بود، این شهید عزیز، اهل شهرستان قروه و ساکن میناب بود که در حمله ددمنشانه آمریکایی _ صهیونی به شهادت رسید.