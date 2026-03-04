به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان قروه، شامگاه سه‌شنبه در یک نمایش قدرتمند و هم‌خوان با احساسات ملی، با جوش خروش و ابراز اراده قوی، در یک جمعیت گسترده، نشان دادند که ملت ایران همواره در دفاع از خود و حفظ ارزش‌های ملی و اسلامی، قدرتمند و یکپارچه است.

این اجتماع خودجوش قروه‌ای‌ها در خونخواهی رهبر شهید با حضور پرشور مردم برگزار شد.

مردم قروه با حضور در میادین اصلی شهر حمایت خود را از کشور ایران و محکومیت حملات اسرائیلی و آمریکایی اعلام کردند و فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

این جمعیت با تجمع در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی قروه، از اقدامات دولت و مقامات مربوطه در حفظ امنیت و استقلال کشور تقدیر و اعلام کردند: ملت ایران هرگز در برابر چالش‌ها و توطئه‌های دشمنان عقب نخواهد نشست.

گروه‌های مختلف جامعه از جمله جوانان، زنان، دانش‌آموزان و سالمندان با حضور خود، نشان دادند که ملت ایران با تمام قلب و جان، در دفاع از ملیت، اسلام و وحدت، همراه است و با در دست داشتن پرچم ایران، نمادهای ملی و شعارهای ملی، فضایی پر از امید و اتحاد را ایجاد کردند.

در این تجمع مردم قروه بیانیه‌ای قرائت و اعلام شد، ما، مردم قروه و ایران، در برابر هرگونه توطئه و فشار، اتحاد و همبستگی خود را به‌خوبی نشان داده‌ایم و همیشه آماده‌ دفاع از ملت خود هستیم.