به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه ادبی «محفل شعر امین » در سوگ شهادت رهبر انقلاب با حضور نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، مسئولان فرهنگی استان و شاعران عصر چهارشنبه در مسجد فاطمیه ارومیه برگزار شد.

در این برنامه ادبی بیش از ۱۵ نفر از شاعران شیعه و سنی ارومیه دلنوشته های ادبی خود را در راستای فراق مقام عظمای ولایت و محکومیت اقدام رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در تجاوز به ایران و همچنین پاسداری از کیان وطن و انقلاب اسلامی در محضر امام جمعه ارومیه قرائت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی در این محفل با اشاره به درایت و رهبری رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای و آرزوی شهادت ایشان در راه حق و مقاومت در برابر استکبار جهانی اظهار کرد: شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب داغ بزرگی بر دل ملت و همه مسلمانان دنیا گذاشت.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره در طول زندگی پربرکت خود آرزوی شهادت داشت، عنوان کرد: شهادت با عزت ایشان موجب غم و اندوه همه مردم و آزادی خواهان جهان شد و اما ایشان با اقتدا به مولای متقیان حضرت علی(ع) در راه عزت و اقتدار اسلام راه شهادت را انتخاب کردند و به آرزوی خود رسیدند.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه خواست رهبر شهید انقلاب اسلامی از ما اتحاد و حضور در میدان بود، گفت: امروز در این برهه حساس و تقابل حق علیه باطل به تاسی از رهبر شهیدمان باید با حفظ اتحاد درمیدان باشیم و راه ایشان را ادامه دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی در ادامه با اشاره به میلاد امام حسن مجتبی (ع) نیز گفت: حضرت علی(ع) در نامه ۳۱ نهج البلاغه می فرمایید امام حسن مجتبی(ع) کل وجودم بود با توجه به فضایل و خصایص والای این امام باید در طول زندگی راه و سیرت امام حسن مجتبی(ع) و ائمه عصمت و طهارت را چراغ راه خود قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اضافه کرد: هر چند همه ائمه اطهار مظلوم بودند اما مظلومیت امام حسن مجتبی(ع) بیش از همه ائمه هست متاسفانه در شناخت فضایل و ویژگی های این امام همام کم پرداخت شده باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در این برنامه طی سخنانی با اشاره بر جایگاه هنر و ادبیات در زندگی و ذهنیات رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور مداوم ایشان در محافل سالانه ادبی اظهار کرد: خداوند را شاکرم که رهبری و مدیریت این شهید والامقام را در زندگی خود شاهد بودم و با تمام وجود آن را درک کردم.

هادی سعیدی فرد حضور شاعران آیینی در این محفل را نشانه غیرت و بصیرت هنرمندان استان دانست و افزود: در چنین روزی شاعران متعهد و بابصیرت استان نگذاشتند چراغ محفل شعر آقا خاموش شود که جای قدردانی دارد.

«محفل شعر امین» یکی از برنامه های سالانه ادبی در کشور است که همه ساله به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) با حضور حضرت آیت الله خامنه ای برگزار می شد که این ویژه برنامه ادبی امسال در سوگ شهادت این رهبر فرزانه انقلاب به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی ۱۳ اسفند به صورت همزمان در همه مراکز استانی کشور برگزار شد.