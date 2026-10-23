به گزارش خبرنگار مهر ،زهرا سادات قاسمی شامگاه جمعه در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی رشت با اشاره به نقش شعر و ادبیات در روزهای پس از شهادت رهبر انقلاب، اظهار کرد: حضور شاعران در میدان‌ها و خلق آثار حماسی، سرودها و ترانه‌ها، جلوه‌ای از رسالت تاریخی جامعه ادبی کشور در این روزهاست.



عضو هسته مرکزی تولید محتوای مادحین بانوان کشور، در جمع حاضران در قرارگاه سردار شهید نائینی، با اشاره به روزهای دشوار پس از شهادت رهبر انقلاب اضافه کرد: با گذشت حدود ۲۴۰ شب از حضور مردم در میدان‌ها، هنوز هم باور داغ شهادت رهبر عزیزمان برای من دشوار است.



وی با اشاره به توجه ویژه رهبر شهید به ادبیات فارسی و شعر افزود: گاهی با خودم فکر می‌کنم تلاش‌های ایشان در طول سال‌های پربرکت زندگی برای جامعه ادبی کشور، به‌ویژه شعر، برای چنین روزهایی بوده است؛ روزهایی که شاعران بتوانند رسالت خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش بگذارند.



این شاعر با بیان اینکه شاعران پس از شهادت رهبر انقلاب حضوری فعال در میدان‌ها داشته‌اند، تصریح کرد: از شعرهای حماسی سروده‌شده تا شعارها، سرودها و ترانه‌ها، شاهد حرکتی گسترده در عرصه ادبیات بودیم. به اعتقاد من، رسالت و بعثت شاعران را در این روزها به‌روشنی می‌توان در میدان‌ها مشاهده کرد.



قاسمی با قدردانی از حضور مستمر مردم در میدان‌ها گفت: مردم در این شب‌ها با وجود دشواری‌ها و خستگی‌ها، میدان‌ها را رها نکردند و همچنان پای کار ایستاده‌اند. حماسه‌ای که امروز شاهد آن هستیم، در کنار حضور مردم، جلوه‌ای از همراهی و همدلی است که آیندگان درباره آن سخن خواهند گفت.

وی همچنین به خاطره‌ای از آخرین دیدار شاعران با رهبر شهید اشاره کرد و گفت: آن دیدار با شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) و سالروز تولدم هم‌زمان شده بود. به دلیل انتساب خانوادگی‌ام به سادات حسنی، دوست داشتم از ایشان هدیه‌ای به یادگار دریافت کنم و این درخواست را به محضرشان برسانم.

این هنرمند ادامه داد: با وجود اینکه شرایط جلسه اجازه نداد مستقیماً درخواست خود را مطرح کنم، موضوع را با یکی از محافظان ایشان در میان گذاشتم.

پس از پایان مراسم، همان فرد مرا صدا زد و انگشتری را که به تبرک دعای رهبر شهید همراه بود، به من هدیه داد و گفت که موضوع را با ایشان مطرح کرده و درخواست من پذیرفته شده است.

قاسمی با بیان اینکه این انگشتر برای او یادگاری بسیار ارزشمند است، افزود: از نخستین شب حضور در میدان، این یادگار را با خود داشته‌ام و دوست داشتم دیگران نیز در این محبت و خاطره سهیم باشند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در روایت رویدادهای این روزها خاطرنشان کرد: رسانه در این شب‌ها نقشی مهم در عرصه میدان دارد و فعالان رسانه‌ای با تلاش‌های خود کار بزرگی انجام داده‌اند. لازم می‌دانم به‌عنوان عضوی کوچک از جامعه ادبی کشور، از همه فعالان رسانه‌ای قدردانی کنم.