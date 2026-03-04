به گزارش خبرگزاری مهر، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک به شبکه الجزیره گفت: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران با استانداردهای حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد.

وزیر امور خارجه بلژیک در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع لبنان پرداخت و تأکید کرد: اسرائیل نباید از شرایط موجود برای اجرای عملیاتی که تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را نقض می‌کند، سوءاستفاده کند.

وی همچنین با تأکید بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، خاطرنشان کرد: این خود مردم ایران هستند که باید رهبران خود را انتخاب کنند و این موضوع نباید از خارج به آنها تحمیل شود.