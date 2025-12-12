سلاح مقاومت بهانه است؛ رژیم صهیونیستی می خواهد لبنان را خلع قدرت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حسین الحاج حسن» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان ضمن انتقاد از موضع گیری های اخیر وزیر امور خارجه این کشور علیه سلاح مقاومت گفت: اظهارات وزیر امور خارجه بیشتر بازتاب موضع حزب «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) است تا دولت لبنان.

الحاج حسن در ادامه مصاحبه با الجزیره افزود: سخنان وزیر خارجه به گونه‌ای بود که گویی قصد دارد ادامه تجاوز اسرائیل را توجیه کند. وزیر امور خارجه نباید روایت‌هایی را بپذیرد که حملات اسرائیل را توجیه می‌کند. وزیر امور خارجه باید پیش از پرداختن به موضوع سلاح حزب الله، بر عقب‌ نشینی دشمن و بازگرداندن اسرا تمرکز کند.

وی ادامه داد: سلاح مقاومت همان سلاحی است که جنوب لبنان را در سال ۲۰۰۰ آزاد کرد. این دشمن صهیونیستی است که به توافق پایبند نماند و همچنان به لبنان تجاوز می‌کند. لبنان به آتش بس پایبند بود، اما دشمن آن را نقض می‌کند.

این نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان همچنین گفت: طرف‌های آمریکایی و اسرائیلی هرچه لبنان امتیاز بدهد، باز هم درخواست‌های بیشتری مطرح خواهند کرد. اسرائیل سلاح را بهانه می‌کند و می ‌خواهد بدون ارائه هیچ تضمینی، لبنان را از قدرتش خلع کند.