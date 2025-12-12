لبنان:هشدارهایی درباره آماده شدن اسرائیل برای حمله گسترده دریافت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه لبنان گفت: هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی درباره آماده شدن اسرائیل برای عملیات گسترده نظامی علیه لبنان دریافت کردیم.

«یوسف رجی» در ادامه مصاحبه با الجزیره افزود: تماس‌های دیپلماتیک خود را افزایش دادیم تا لبنان را از هر نوع حمله اسرائیل دور نگه داریم.

وی تصریح کرد: نشست‌های کمیته مکانیزم (نظارت بر آتش‌بس) به معنای مذاکره با اسرائیل نیست. فقط برای بازگشت به توافق آتش بس با اسرائیل تلاش می‌کنیم و دستیابی به معاهده صلح، دور از دسترس است.

وزیر خارجه لبنان ضمن مطرح کردن ادعاهایی درباره ایران و حزب الله گفت: سلاح حزب الله در دفاع از غزه و لبنان ناکارآمد بوده و نتوانست از تجاوز اسرائیل به لبنان جلوگیری کند. دولت لبنان با حزب‌ الله گفتگو می‌کند تا آن را برای تحویل سلاحش قانع کند، اما حزب ‌الله از این کار خودداری کرده است.

ادعاهای وزیر خارجه لبنان در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیرا طی سخنانی تأکید کرد که اساسا صحبت از مداخله ایران در امور داخلی لبنان بی معناست و موضوعات لبنان مربوط به خود لبنانی‌هاست.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان هم همیشه در سخنرانی های خود تأکید کرده است که وظیفه مقاومت، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است و هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد.