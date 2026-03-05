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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

فریاد «مرگ بر آمریکا» مردم شیراز در تشییع پیکر شهدای مدافع وطن

فریاد «مرگ بر آمریکا» مردم شیراز در تشییع پیکر شهدای مدافع وطن

شیراز- مردم شیراز با حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر شهدای اقتدار وطن «فریاد مرگ بر آمریکا» سردادند.

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کد مطلب 6765608

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