https://mehrnews.com/x3bwQF ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ کد مطلب 6765608 استانها فارس استانها فارس ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ فریاد «مرگ بر آمریکا» مردم شیراز در تشییع پیکر شهدای مدافع وطن شیراز- مردم شیراز با حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر شهدای اقتدار وطن «فریاد مرگ بر آمریکا» سردادند. دریافت 37 MB کد مطلب 6765608 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع شهدای مدافع اقتدار وطن در شیراز شیراز فردا میزبان مراسم تشییع پیکر ۱۲ شهید مدافع وطن اتحاد ملی؛ سپر نامرئی دفاع وطن در میادین نبرد با دشمن تشییع پیکر شهید «رهبر دریاسری» در لنگرود مراسم تشییع شهید دانش آموز علی حق شناس شیراز فردا میزبان آیین تشییع شهدای اقتدار وطن برچسبها مراسم تشییع تشییع شهدا مدافعان وطن شهدای اقتدار ایران شیراز
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