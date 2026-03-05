به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن کریمی صبح روز پنجشنبه در اجتماع حماسی مردم اصفهان در مراسم تشییع شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا با اشاره به پیام حضور مردم اصفهان در این مراسم اظهار کرد: اگر در اسراییل مردم شان در پناهگاه هستند اما مردم ایران در وسط میدان خونخواهی امام شهیدان را فریاد میزنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید تصریح کرد: مردم مومن انقلابی اشدا علی الکفار هستند و اگر زمزمه مذاکره بیاید با آن مخالفت می‌کنند.

دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان ادامه داد: امام شهید خامنه‌ای چند توصیه داشتند که این نهضت خمینی تا ظهور حضرت حجت(عج) باقی است و نام و یاد امام شهید ما جاودان است.

وی به زمان شهادت حسن نصرالله اشاره داشت و گفت: رهبر شهید در آن زمان فرمودند که عزاداری ما به معنای افسردگی نیست و در واقع انگیزه بخش و امید بخش است و شهادت شهدا از جنس سید الشهداست.

حجت الاسلام کریمی افزود: دومین توصیه رهبر شهید این بود که ممکن است اختلاف نظر در میان مردم باشد اما میدانیم دشمن اصلی ما آمریکا و اسرائیل است و ما باهم خانواده هستیم و بر اتحاد مقدس تاکید داشتند.

وی گفت: ممکن است برخی فریب خورده باشند اما اینها هم فرزندان ما هستند و به آغوش ما برمی‌گردند و این روزها تمام هم و غم ما دشمنی با آمریکاست.

دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: وجود مجلس خبرگان یعنی حرکت نظام اسلامی توقف ندارد و به زودی فردی که نهضت امام را ادامه می‌دهد را کشف می‌کنند و مردم آن فرد را تمام و کمال حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به توصیه دیگر رهبر شهید گفت: از استغاثه به امام زمان و اهل بیت دست برندارید.

حجت الاسلام کریمی یادآور شد: اگر زمزمه مذاکره‌ای باشد ملت شهید پرور اصفهان مشت محکمی تو دهن آنها می زنند و بر اساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبارزه پی در پی تا پیروزی و فتح را ادامه خواهیم داد زیرا که شعار مردم این است «نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا » و ملت ایران در برابر هرگونه زمزمه سازش یا تسلیم ایستادگی خواهد کرد.