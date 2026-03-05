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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

مردم ایران در وسط میدان خونخواهی امام شهیدان را فریاد می‌زنند

مردم ایران در وسط میدان خونخواهی امام شهیدان را فریاد می‌زنند

اصفهان- دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان گفت: اگر در اسراییل مردم شان در پناهگاه هستند اما مردم ایران در وسط میدان خونخواهی امام شهیدان را فریاد میزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن کریمی صبح روز پنجشنبه در اجتماع حماسی مردم اصفهان در مراسم تشییع شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا با اشاره به پیام حضور مردم اصفهان در این مراسم اظهار کرد: اگر در اسراییل مردم شان در پناهگاه هستند اما مردم ایران در وسط میدان خونخواهی امام شهیدان را فریاد میزنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید تصریح کرد: مردم مومن انقلابی اشدا علی الکفار هستند و اگر زمزمه مذاکره بیاید با آن مخالفت می‌کنند.

دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان ادامه داد: امام شهید خامنه‌ای چند توصیه داشتند که این نهضت خمینی تا ظهور حضرت حجت(عج) باقی است و نام و یاد امام شهید ما جاودان است.

وی به زمان شهادت حسن نصرالله اشاره داشت و گفت: رهبر شهید در آن زمان فرمودند که عزاداری ما به معنای افسردگی نیست و در واقع انگیزه بخش و امید بخش است و شهادت شهدا از جنس سید الشهداست.

حجت الاسلام کریمی افزود: دومین توصیه رهبر شهید این بود که ممکن است اختلاف نظر در میان مردم باشد اما میدانیم دشمن اصلی ما آمریکا و اسرائیل است و ما باهم خانواده هستیم و بر اتحاد مقدس تاکید داشتند.

وی گفت: ممکن است برخی فریب خورده باشند اما اینها هم فرزندان ما هستند و به آغوش ما برمی‌گردند و این روزها تمام هم و غم ما دشمنی با آمریکاست.

دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: وجود مجلس خبرگان یعنی حرکت نظام اسلامی توقف ندارد و به زودی فردی که نهضت امام را ادامه می‌دهد را کشف می‌کنند و مردم آن فرد را تمام و کمال حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به توصیه دیگر رهبر شهید گفت: از استغاثه به امام زمان و اهل بیت دست برندارید.

حجت الاسلام کریمی یادآور شد: اگر زمزمه مذاکره‌ای باشد ملت شهید پرور اصفهان مشت محکمی تو دهن آنها می زنند و بر اساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبارزه پی در پی تا پیروزی و فتح را ادامه خواهیم داد زیرا که شعار مردم این است «نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا » و ملت ایران در برابر هرگونه زمزمه سازش یا تسلیم ایستادگی خواهد کرد.

کد مطلب 6765736

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