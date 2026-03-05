مدبر: اتحاد ملت ایران محاسبات اطلاعاتی آمریکا را به چالش کشید

روح الله مدبر کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدام ترامپ در ترور رهبر مجاهد جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت و مغایر با تمامی کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل منشور ملل متحد و حتی کنوانسیون‌های متعدد حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه‌ است؛ چرا که به صورت صریح و قاطع در تمامی حقوق عامه بین‌الملل تاکید شده که رهبران و مقامات ارشد کشورها از مصونیت حفاظتی، سیاسی و دیپلماتیک برخورد دارند و حتی در شرایط جنگی ترور آنها غیر قانونی، جرم و جنایت علیه بشریت محسوب میشه و عامل ترور کننده قابلیت تحت تعقیب قرار گرفتن در محاکم بین‌المللی را دارد.

وی ادامه داد: بنابراین امروز ترامپ یک تروریست جنایتکار هست که مجازات آن توسط افراد مختلف مجاز شناخته میشود.

کارشناس بین الملل افزود: نکته مهم دوم، بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی خصوصا سازمان ملل متحد در عدم واکنش قاطع به این جنایت ترامپ بار دیگر ثابت می‌کند که سازمان ملل متحد یک دست‌مایه در اختیار محور شرارت آنگلوساکسون است.

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مدبر یاداور شد: نکته سوم اینکه در این جنایت صورت گرفته توسط آمریکا و اسرائیل، بریتانیا هم نقش مستشاری و همکاری اطلاعاتی داشته و به هیچ وجه طرف انگلیسی نمی‌تواند نقش خودش را در انجام این جنایت ضد بشری مخفی کند.

وی گفت: مسئله چهارم که ضرورت دارد اشاره شود، اتحاد و انسجام ملت ایران است که امروز میبینم اقشار مختلف مردم ایران در کنار هم قرار گرفتند و در دفاع از کیان ایران، منسجم فریاد می‌زنند، بار دیگر ثابت می‌کند که تحلیل‌ها و داده‌های سرویس‌های اطلاعاتی محور آنگلوساکسونی نسبت به شناخت از ایران اشتباه بوده و همواره ملت ایران در شرایطی که مورد تجاوز خسم خارجی قرار می‌گیرند، متحد میشوند.

کارشناس مسائل بین الملل افزود: نکته پنجم، واکنش سریع، قاطع و یکپارچه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و استمرار عملیات‌های موفق نقطه زن ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ایران و عبور موشک‌های نیروهای مسلح ایران از چتر چند لایه حفاظتی منسجم پدافندی ناتو نشان می‌دهد که بازدارندگی موشک ایران بسیار ارزشمند و مؤثر است و توانسته هیمنه‌ی خسم آنگلوساکسونی را فرو بپاشاند و باز هم تحلیل‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس را زیر سئوال برده که آنها انتظار این عملیات‌های منسجم وعده صادق ایران که به ترتیب درحال اجرا هستش را ندارد.

وی ادامه داد: نکته ششم این هست که تهران قاطعانه اعلام کرده بود در صورتی که طرف آمریکایی مرتکب جنایایت شود و از خطوط عبور کند، هیچکدام از پایگاه‌های آمریکا نه تنها در منطقه بلکه در سراسر نظام بین‌الملل مصونیت نخواهد داشت و اقدامات ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در امارات، بحرین، کویت، عربستان و سایر کشورها دقیقا در رااستای منشور ملل متحد و اصل دفاع مشروع از خود است و حمله به این کشورها محسوب نمیشود بلکه حمله به پایگاه‌های غیرقانونی آمریکا در این کشورها محسوب میشه و ضرورت دارد کشورهای همسایه که مسلمان هم هستند، اصل اسلام را در نظر بگیرند و بر مبنای اصول اسلامی، خاک خودشان را در اختیار جبهه‌ی ضد اسلامی و جبهه‌ی امپریالیسم قرار ندهند و عواقب آن بر عهده آنها خواهد بود.

مدبر نکته هفتم را ضرورت حفظ انسجام ملی دانست و گفت: تمام تلاش محور ضد ایرانی برای فضا سازی ایجاد تبلیغات رسانه‌ای و روتوش جنایات آمریکا و خبر پراکنی و خبر سازی است.

وی تصریح کرد: ملت سلحشور ایران باید اخبار را از رسانه‌های موثق و دقیق دریافت کنند و بدانند که تبلیغاتی که همواره محور ضد ایرانی آنگلوساکسونی در سال‌های گذشته با ایجاد رسانه‌های سخن پراکن طراحی کرده بود، دقیقا بر ضد امنیت آنها است و دیدیم که در تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران چه کودکان معصومی در ابتدای عملیات به درجه رفیع شهادت رسیدند و طرف آمریکایی و اسرائیلی هیچ ابایی از مورد تجاوز قرار دادن مدارس، کودکستان‌ها، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی ندارد و امروز جامعه جهانی برگ دیگری از جنایت فاشیستی آمریکایی را می‌بیند.

کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: من معتقدم که امروز فاشیست نوین، تحت پرچم بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان و با مستشاری نظامی اسرائیل ایجاد شده تا جنایت جدیدی را علیه ملت ایران رقم بزنند و راه برون رفت و پیروزی انشالله به فضل الهی، ادامه انسجام ملی هوشیاری در برابر توطئه‌ها و پاسخ‌های محکم، قاطع و عملیاتی هست که خوشبختانه در حال رخ دادن است.

* یاسر حاجی حسینی گزستانی