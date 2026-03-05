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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

تسهیلات ویژه گمرکی برای ترخیص شبانه‌روزی دارو و تجهیزات پزشکی

تسهیلات ویژه گمرکی برای ترخیص شبانه‌روزی دارو و تجهیزات پزشکی

گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تمهیدات لازم و تسهیلات ارائه شده، ترخیص شبانه‌روزی دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای از تسهیلات گمرکی جدید جهت ترخیص شبانه روزی دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

بر اساس این گزارش در اطلاعیه گمرک آمده است: با مساعدت و تلاش کارکنان گمرک، محموله‌های مختلف دارویی در حال ترخیص از گمرک است و گمرک ایران با همکاری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان‌های مرتبط جهت تسریع در امر ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است که با همدلی و همراهی قابل توجهی توسط صاحبان کالا در حال انجام است.

براساس این اطلاعیه، در ۴ روز گذشته ۵۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی از گمرک ترخیص قطعی و وارد کشور شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6765815
طیبه بیات

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