به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای از تسهیلات گمرکی جدید جهت ترخیص شبانه روزی دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.

بر اساس این گزارش در اطلاعیه گمرک آمده است: با مساعدت و تلاش کارکنان گمرک، محموله‌های مختلف دارویی در حال ترخیص از گمرک است و گمرک ایران با همکاری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان‌های مرتبط جهت تسریع در امر ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است که با همدلی و همراهی قابل توجهی توسط صاحبان کالا در حال انجام است.

براساس این اطلاعیه، در ۴ روز گذشته ۵۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی از گمرک ترخیص قطعی و وارد کشور شده است و این روند همچنان ادامه دارد.