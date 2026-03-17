به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمهیدات لازم و تسهیلات ارائه شده، واردات و ترخیص شبانه‌روزی دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در این اطلاعیه آمده است: با مساعدت و تلاش کارکنان گمرک، محموله‌های مختلف دارویی در حال ترخیص از گمرک است و گمرک ایران با همکاری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان‌های مرتبط جهت تسریع در امر تشریفات گمرکی و واردات کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است که با همدلی و همراهی قابل توجهی توسط صاحبان کالا در حال انجام است.

براساس این اطلاعیه، از ۹ تا ۲۴ اسفند ماه سال‌جاری ۱۵۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی از گمرک ترخیص قطعی و وارد کشور شده است و این روند همچنان ادامه دارد.