ترخیص ۲۲۰میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی در ۳۱ روز جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اطلاعیه گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است: با مساعدت و تلاش کارکنان گمرک، محموله‌های مختلف دارویی در حال ترخیص از گمرک است و گمرک ایران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان‌های مرتبط جهت تسریع در امر تشریفات گمرکی و واردات کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص محموله‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است که با همدلی و همراهی قابل توجهی توسط صاحبان کالا در حال انجام است.

براساس این اطلاعیه، از ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۱۰ فروردین سال‌جاری به میزان ۲۲۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی از گمرک ترخیص قطعی و وارد کشور شده است و این روند همچنان ادامه دارد.