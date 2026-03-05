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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

توزیع ۲۰۰ تن سیب‌زمینی تنظیم بازار در کرمانشاه

توزیع ۲۰۰ تن سیب‌زمینی تنظیم بازار در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از توزیع ۲۰۰ تن سیب‌زمینی تنظیم بازار در کرمانشاه خبر داد و گفت: این محصول با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان توزیع شده است.

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از آغاز توزیع سیب زمینی تنظیم بازار در استان از روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه تاکنون، ۲۰۰ تن سیب زمینی تنظیم بازار در سطح استان توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه ضمن بیان این خبر اظهار کرد: توزیع سیب زمینی تنظیم بازار در استان در سطح روستابازارها و همچنین به صورت سیار جهت افزایش دسترسی شهروندان به سیب زمینی با کیفیت و قیمت مناسب انجام می شود.

صفایی با تاکید بر ذخیره کافی سیب زمینی توسط تعاون روستایی افزود: در راستای کنترل قیمت سیب زمینی و حمایت از مصرف‌کنندگان، هر کیلوگرم سیب زمینی تنظیم بازار با قیمت ۴۵ هزار تومان به شهروندان عرضه می گردد و عرضه سیب زمینی تنظیم بازار تا زمان متعال شدن قیمت ها ادامه دارد.

کد مطلب 6765844

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