ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عرضه و توزیع سیب‌زمینی تنظیم بازار که از روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه در سطح استان آغاز شده، در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به نحوه توزیع این محصول در سطح استان افزود: در شهر کرمانشاه، سیب‌زمینی تنظیم بازار در سه روستابازار شامل جنب مدیریت تعاون روستایی استان، بازارچه میلاد میدان آزادی و چهارراه جوانشیر عرضه می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر این، دو جایگاه ثابت در میدان رسالت و همچنین شش نقطه سیار در دولت‌آباد، شهرک ظفر، میدان آزادی، میدان جمهوری اسلامی، بعثت جعفرآباد و رودکی برای توزیع سیب‌زمینی در نظر گرفته شده است.

صفایی با بیان اینکه این اقدام در راستای کنترل نوسانات قیمتی، حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین نیاز خانوارها انجام می‌شود، گفت: سیب‌زمینی تنظیم بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند برای تهیه محصول باکیفیت و قیمت مناسب به محل‌های اعلام‌شده مراجعه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور حفظ آرامش بازار و مدیریت شرایط پیش رو، عرضه منظم و کافی اقلام مورد نیاز در سطح استان اهمیت ویژه‌ای دارد و شبکه تعاون روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و روستابازارهای موجود، خدمت‌رسانی به مردم شریف استان را ادامه می‌دهد.