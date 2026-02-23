ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر گزارشی از اقدامات شاخص صورت گرفته توسط تعاون روستایی در سال جاری ارائه داد و برنامههای در دست اقدام تا پایان سال را تشریح کرد.
صفایی با اشاره به توزیع خرمای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اظهار داشت: برای ماه مبارک رمضان ۵ تن خرمای مضافتی ذخیرهسازی شد که توزیع آن از روز یکشنبه ۲۶ بهمنماه در سطح روستابازارهای استان آغاز شد و با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۲۸۰ هزار تومان به شهروندان عرضه میشود.
وی افزود: در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان، تمهیدات لازم برای دسترسی آسان مردم به خرمای باکیفیت و قیمت مصوب اندیشیده شده و روستابازارها به عنوان بازوی اجرایی شبکه تعاون روستایی، مسئولیت توزیع این محصول را بر عهده دارند تا نیاز ماه مبارک رمضان به شکل مطلوب تأمین شود.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به برنامهریزی برای تأمین میوه شب عید تصریح کرد: برای شب عید استان نیز ۱۲۰ تن پرتقال تامسون از مازندران و ۶۰ تن سیب درختی از اشنویه آذربایجان غربی خریداری و تدارک دیده شده که پرتقال تامسون از مازندران به استان حمل و در سردخانه ذخیرهسازی شده است.
صفایی ادامه داد: طی چند روز آینده نیز سیب درختی سهمیه استان از اشنویه آذربایجان غربی به کرمانشاه منتقل و در سردخانه ذخیرهسازی میشود و از اواخر اسفندماه در روستابازارها و غرفههای پیشبینی شده و با حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار، توزیع آن آغاز خواهد شد.
وی بر نقش مهم شبکه تعاون روستایی و روستابازارهای استان در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان و به ویژه خدمترسانی تماموقت در زمان توزیع کالاهای طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد و افزود: شبکه تعاون روستایی با استفاده از ظرفیتهای خود و روستابازارهای موجود، با عرضه منظم و کافی کالاهای اساسی در راستای حفظ آرامش بازار به مردم شریف استان خدمترسانی میکند.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن نمایشگاه بهاره در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کرمانشاه در پارک شاهد خاطرنشان کرد: هر ساله شبکه تعاونیهای روستایی استان حضور فعال و گستردهای در نمایشگاهها به ویژه نمایشگاههای برگزار شده در محل دائمی نمایشگاههای پارک شاهد کرمانشاه دارند و محصولات تولیدی خود و کالاهای تنظیم بازار را به شهروندان عرضه میکنند.
صفایی افزود: کالاهای تنظیم بازار در این نمایشگاه با قیمت مصوب تنظیم بازار و سایر کالاها نیز با حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار به مردم عرضه میشود که این اقدام در راستای حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انجام میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت روستابازارها و نقش آنها در حذف واسطهها و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اظهار داشت: برنامه تعاون روستایی استان کرمانشاه در سال جاری افتتاح ۱۳ روستابازار بود که تا پایان بهمنماه تعداد ۱۶ روستابازار در سطح استان به بهرهبرداری رسید و در مجموع تعداد روستابازارها در سطح استان به ۲۲ روستابازار رسید.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه ادامه داد: با توجه به دستور ویژه استاندار کرمانشاه برای معرفی ۴ محل جدید توسط شهرداری به تعاون روستایی برای ایجاد روستابازارها در سطح شهر کرمانشاه، برنامه بر این است در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال جاری تعداد روستابازارهای بیشتری در شهر کرمانشاه و به طور کلی در سطح استان به بهرهبرداری برسد تا دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب تسهیل شود.
نظر شما