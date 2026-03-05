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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

موحدی بک نظر: صاحبان مشاغل نگران مالیات ایام جنگ نباشند

موحدی بک نظر: صاحبان مشاغل نگران مالیات ایام جنگ نباشند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ضمن همراهی و همدلی با مردم بواسطه شرایط پیش آمده از نهایت همکاری سازمان امور مالیاتی با کسبه و صاحبان مشاغل، خبر داد.

موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نحوه مالیات ستانی از مشاغل با توجه به شرایط جنگی پیش آمده ضمن همدردی با مردم، تأکید کرد: با توجه به اینکه ۳۱ خرداد ماه به بعد، مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ خواهد بود، صاحبان مشاغل هیچ تکلیف مالیاتی ای بابت عملکرد امسال خود ندارند و برای سال بعد نیز فرآیندهای مالیاتی به گونه ای خواهد بود که ملاحظات حوزه جنگ و رکود اخیر و شرایط سال ۱۴۰۴ در آن لحاظ خواهد شد.

وی عنوان کرد: طبیعتا در خرداد سال آینده نیز در بحث مالیات، هوای مشاغل را خواهیم داشت و جمیع شرایط، مدنظر قانون‌گذار و سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و همراهی و همدلی لازم با مشاغل صورت می‌گیرد. مردم و صاحبان مشاغل نگران وضعیت مالیاتی خود نباشند. کسبه و صاحبان مشاغل نگران جنگ نباشند، سازمان امور مالیاتی کنار مردم است و هوای آنها را دارد.

کد مطلب 6765944
طیبه بیات

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