به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بکنظر، در برنامه «روزی نو» رادیو اقتصاد اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر خط‌مشی مشخصی را دنبال کرده و در تلاش است با تکمیل و ارتقا این خط‌مشی، ارتباط میان حاکمیت و شهروندان را با تسهیل شرایط وصول مالیات عادلانه فراهم کند.

وی درباره نحوه مالیات‌ستانی گفت: افرادی که حساب‌های آن‌ها مشمول مالیات است، موظف به پرداخت سالانه مالیات هستند و این فرآیند از طریق خوداظهاری و خودابرازی تسهیل می‌شود.

موحدی افزود: مهلت خوداظهاری برای افراد حقیقی و صاحبان مشاغل تا ۳۱ خرداد و برای مشمولان حقوقی تا ۳۱ تیر ماه تعیین شده بود، اما امسال به دلیل شرایط جنگ ۱۲ روزه این فرصت تا ۳۱ شهریور تمدید شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: کسب‌وکارهای کوچک در صورت خوداظهاری، با بررسی حساب‌ها، به مالیات نزدیک صفر خواهند رسید و فشار کمتری به عموم جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود.

وی یادآور شد: از حدود ۱۲ میلیون مودی فعال مالیاتی، مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اصناف و صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۳ رقم صفر منظور شده است.

موحدی تاکید کرد: ۵۰ درصد از مالیات کشور از یک درصد ثروتمند و پردرآمد جامعه تأمین می‌شود و سه میلیون نفر باقی مانده، درآمد کمتر از ۳۰ میلیون تومان دارند که مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: تمرکز سازمان بیشتر بر پرونده‌های بزرگ و مالیات‌دهندگان عمده است و با پیاده‌سازی الگوریتم‌ها و قواعد شناسایی، مؤدیانی که مالیات خود را به‌طور صحیح پرداخت نمی‌کنند، مشخص و تحت پیگیری قرار می‌گیرند.