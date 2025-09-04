اجرای ۷ گام برای تحقق عدالت مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای هفت گام مهم این سازمان در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم با هدف حمایت از اقشار ضعیف‌تر و تحقق عدالت مالیاتی خبر داد.

مهلت ثبت و پرداخت مالیات

او با اشاره به مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: صاحبان مشاغل موظفند تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مالیات تعیین‌شده خود را مشاهده و پرداخت کنند.

افزایش معافیت‌های مالیاتی

وی افزود: معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

تعیین سیستمی مالیات اصناف و مشاغل

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مالیات ۱۰۰ درصد اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی، داده‌محور و بدون مداخله انسانی تعیین شده و مالیات ۹۵ درصد از آنها بدون نیاز به رسیدگی و ممیزی قطعی خواهد شد.

اطلاع‌رسانی از طریق پیامک

موحدی با اشاره به گام بعدی سازمان، گفت: مالیات بیش از ۹.۳ میلیون نفر از اصناف و صاحبان مشاغل، معادل ۷۰ درصد این گروه، صفر تعیین و از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی شده است. این افراد نیاز به هیچ‌گونه مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت‌ها ندارند.

تمرکز بر پردرآمدترین‌ها

وی یادآور شد: مالیات حدود ۹۵ درصد اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. در عین حال، نیمی از مالیات وصول‌شده از این بخش تنها از یک درصد پردرآمدترین فعالان بازار دریافت می‌شود که نشان‌دهنده تمرکز بر مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌هاست.

سهم اصناف در درآمدهای مالیاتی

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، سهم اصناف، مشاغل و بازاریان از کل درآمدهای مالیاتی کشور تنها حدود ۶ درصد است.

اجرای طرح مالیات نشان‌دار

موحدی در ادامه افزود: اصناف و صاحبان مشاغل می‌توانند هنگام پرداخت، محل مصرف مالیات خود را در قالب طرح «مالیات نشان‌دار» تعیین کنند.

بارگذاری تدریجی اطلاعات در سامانه

وی درباره بارگذاری اطلاعات مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ در سامانه اظهار داشت: این اطلاعات به‌صورت مرحله‌ای در حال ثبت است و افراد در صورت تکمیل بارگذاری تا ۳۱ شهریور سال جاری می‌توانند فرم مربوطه را تکمیل و نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.