به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۲۱ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه آمده است:

موشک‌های سنگین خرمشهر ۴ هوافضای سپاه پاسداران با سرجنگی ۱ تنی در سحرگاه امروز در موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا حسن بن علی علیه السلام» روانه قلب تل آویو، فرودگاه بن گوریون و پایگاه اسکادران ۲۷ نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در این فرودگاه شدند.

عبور موفق این موشک‌های راهبردی با پیش قراولی پهپادهای تهاجمی، از لایه‌های ۷ گانه پدافند منطقه‌ای و داخلی سرزمین‌های اشغالی، جهنم واقعی را برای متجاوزان ایجاد کرد.

شایان ذکر است در موج هجدهم عملیات وعده صادق ۴ نیز ۲۰ هدف نظامی آمریکا در منطقه و در کشورهای بحرین، امارات و کویت مورد اصابت مؤثر قرار گرفتند.

برنامه ریزی، هماهنگی عملیاتی و تفکیک هدفمند نقش آفندی میان بخش های مقتدر نیروهای مسلح ج.ا در جبهه‌هایی فراگیر و چندگانه، فراتر از برآوردهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، معادله جنگ را متفاوت ساخته است.

فرار سربازان بزدل آمریکایی از پایگاه‌های منطقه و پناه گرفتن در هتل های کشورهای میزبان و استفاده پوششی ارتش جنایتکار آمریکا از تاسیسات غیرنظامیان کشورهای خلیج فارس، از رصد اطلاعاتی سپاه پاسداران پنهان نیست. سربازان دلاور سپاه برای شکار سربازان ارتش متجاوز آمریکایی در کمینگاه ها نشسته و گریبان آنها را رها نخواهند کرد.