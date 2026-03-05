به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ایران با استفاده از چند موشک مواضع آمریکا در بحرین را هدف قرار داد.
رسانه ها با انتشار فیلم هایی در این خصوص به حریق ناشی از اصابت موشک های ایرانی به مواضع آمریکا در بحرین اشاره کردند.
به دنبال اصابت موشک هایی از ایران به مواضع آمریکا در بحرین، مواضع واشنگتن طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ایران با استفاده از چند موشک مواضع آمریکا در بحرین را هدف قرار داد.
رسانه ها با انتشار فیلم هایی در این خصوص به حریق ناشی از اصابت موشک های ایرانی به مواضع آمریکا در بحرین اشاره کردند.
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