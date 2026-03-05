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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۹

حریق ناشی از اصابت موشک‌های ایران به مواضع آمریکا در بحرین + فیلم

حریق ناشی از اصابت موشک‌های ایران به مواضع آمریکا در بحرین + فیلم

به دنبال اصابت موشک هایی از ایران به مواضع آمریکا در بحرین، مواضع واشنگتن طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ایران با استفاده از چند موشک مواضع آمریکا در بحرین را هدف قرار داد.

رسانه ها با انتشار فیلم هایی در این خصوص به حریق ناشی از اصابت موشک‌ های ایرانی به مواضع آمریکا در بحرین اشاره کردند.

کد مطلب 6766293

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