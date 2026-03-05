خبرگزاری مهر – گروه سیاست: پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر با اجرای عملیات دقیق و هوشمند، بیش از 20 فروند پهپاد پیشرفته «هرمس ۹۰۰» رژیم صهیونیستی را در نقاط مختلف کشور سرنگون کرد. این دستاورد درخشان نشان داد که ادعاهای تبلیغاتی تل‌آویو درباره «برتری مطلق» پهپادهای جاسوسی‌اش تنها یک دروغ بزرگ است و آسمان مقدس ایران برای متجاوزان به تله‌ای مرگبار تبدیل شده است.

گزارش‌های رسمی از سوی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که در عملیات دفاعی اخیر، سامانه‌های پدافندی پیشرفته هوافضای سپاه و شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، ده‌ها فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ رژیم اشغالگر قدس را یکی پس از دیگری منهدم کردند. تصاویر منتشرشده از لاشه پهپادها در شهرهایی همچون تبریز، خرم‌آباد، اصفهان، همدان، خمین، اهواز و خرم اباد و ... گواه دقت و قدرت بالای این عملیات است.

کارشناسان نظامی تأکید دارند که این پیروزی نه تصادفی، بلکه نتیجه بهره‌برداری هوشمندانه از آسیب‌پذیری‌های فنی این پهپاد گران‌قیمت اسرائیلی و اجرای دکترین پدافندی چندلایه بومی است.

هرمس پهپاد با قابلیت های فراوان

سامانه هرمس ۹۰۰ (Hermes 900) محصول شرکت البیت سیستمز اسرائیل، یک پهپاد بدون سرنشین از نوع MALE (متوسط ارتفاع، طولانی برد) است که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های شناسایی، نظارت، شناسایی هدف و جمع‌آوری اطلاعات (ISTAR) در جهان شناخته می‌شود. این سامانه بر پایه طراحی بالغ و آزمایش‌شده خانواده هرمس توسعه یافته و با بیش از صدها هزار ساعت پرواز عملیاتی در شرایط واقعی جنگی، اعتبار بالایی کسب کرده است.

مشخصات فنی کلیدی:

- برد عملیاتی و استقامت پروازی: تا ۳۶ ساعت پرواز مداوم (در پیکربندی‌های استاندارد تا ۳۰-۳۳ ساعت)، که امکان گشت‌زنی مداوم و پایدار بر فراز مناطق وسیع را فراهم می‌کند.

- ارتفاع پروازی: حداکثر ۳۰٬۰۰۰ فوت (حدود ۹٬۱۴۴ متر)، که آن را خارج از دسترس بسیاری از سامانه‌های پدافندی کوتاه‌برد قرار می‌دهد.

- ابعاد و وزن: طول ۸٫۳ متر، عرض بال ۱۵ متر، وزن برخاست حداکثر ۱٬۱۸۰ کیلوگرم و ظرفیت محموله ۳۵۰ کیلوگرم.

- پیشرانه: موتور Rotax 916 با قدرت ۱۶۰ کیلووات، سرعت حداکثر ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت کروز حدود ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت.

- سامانه‌های شناسایی و حسگرهای پیشرفته: مجهز به دوربین چندطیفی D-CoMPASS (شامل دوربین رنگی HD، تصویربردار حرارتی FLIR، فاصله‌یاب و نشانگر لیزری)، رادار SAR/GMTI و MPR (رادار دیافراگم مصنوعی برای شناسایی اهداف متحرک زمینی)، سیستم‌های هیپراسپکترال برای نقشه‌برداری طیفی مواد، و دوربین‌های اسکای‌آی (SkEye) برای نظارت گسترده. این حسگرها امکان شناسایی دقیق اهداف در روز و شب، حتی در شرایط جوی نامساعد، را فراهم می‌کنند.

- سامانه‌های جنگ الکترونیک: مجهز به ELINT/ESM (مانند AES-210V Emerald) برای جمع‌آوری سیگنال‌های الکترونیکی، COMINT/DF برای رهگیری ارتباطات، و قابلیت‌های COMJAM و Skyjam برای اختلال در ارتباطات دشمن. این ویژگی‌ها اجازه می‌دهد پهپاد همزمان با شناسایی، جنگ الکترونیکی فعال انجام دهد.

- قابلیت‌های ارتباطی: لینک داده دوگانه LOS (خط دید) و SATCOM (ماهواره‌ای) برای کنترل فراتر از افق، قابلیت رله ارتباطات (Communication Relay) و ادغام با شبکه‌های C4I دریایی و زمینی. عملیات کاملاً خودکار شامل برخاست و فرود خودکار و معماری avionics redundant برای ایمنی حداکثری.

- سایر ویژگی‌ها: طراحی کم‌نگهداری، قابلیت عملیات دریایی (با رادار Gabbiano T-200 و AIS)، و محموله‌های متنوع شامل جنگ الکترونیکی پیشرفته، نقشه‌برداری وسیع و حتی پشتیبانی لجستیکی محدود.

این ترکیب از استقامت بالا، حسگرهای چندطیفی پیشرفته، قابلیت‌های جنگ الکترونیک یکپارچه و ارتباطات امن، هرمس ۹۰۰ را به یک پلتفرم شناسایی بی‌رقیب تبدیل کرده که می‌تواند اطلاعات و دقیق برای هدایت عملیات هوایی یا زمینی فراهم کند.

چالش‌های نظامی

هرمس ۹۰۰ به دلیل قابلیت پرواز طولانی‌مدت در ارتفاع بالا و پوشش وسیع، تهدیدی جدی برای نیروهای متخاصم محسوب می‌شود. این پهپاد می‌تواند بدون نیاز به سوخت‌گیری، ساعت‌ها بر فراز مناطق حساس گشت بزند، اهداف را شناسایی کند، سیگنال‌های الکترونیکی دشمن را جمع‌آوری نماید و حتی با اختلال در ارتباطات، عملیات فرماندهی و کنترل را مختل کند. اندازه نسبتاً کوچک و RCS پایین آن، تشخیص توسط رادارهای قدیمی را دشوار می‌سازد و لینک SATCOM آن اجازه عملیات فراتر از خط دید را می‌دهد. در نتیجه، این سامانه نه تنها اطلاعات حیاتی برای حملات دقیق فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک چشم همیشه‌بیدار عمل کند و برتری اطلاعاتی ایجاد نماید.

آسیب‌پذیری‌های کلیدی هرمس ۹۰۰ که توسط نیروهای مسلح ایران هدف قرار گرفت

هرمس ۹۰۰ علی‌رغم تبلیغات گسترده رژیم صهیونیستی مبنی بر «نامرئی و غیرقابل رهگیری»، دارای نقاط ضعف جدی است: وابستگی کامل به لینک‌های ارتباطی ماهواره‌ای SATCOM و خط دید LOS، مقطع راداری متوسط (RCS) که برای رادارهای پسیو و فرکانس پایین بومی ایران قابل تشخیص است، سرعت کروز پایین و مانور محدود در ارتفاع عملیاتی (۲۵ تا ۳۰ هزار پا) که زمان واکنش آن را به کمتر از ۳۰ ثانیه کاهش می‌دهد.

تاکتیک‌های لایه‌ای و هوشمند پدافند جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح ایران از ترکیبی دقیق و هماهنگ از جنگ الکترونیک و آتش کینتیک استفاده کردند:

۱. شناسایی و ردیابی زودهنگام با بهره‌گیری از رادارهای پسیو بومی و شبکه رادارهای فرکانس پایین در فاصله بیش از ۲۰۰ کیلومتر، بدون افشای موقعیت سامانه‌ها.

۲. جنگ الکترونیک پیشرفته: اختلال قدرتمند (jamming) در لینک‌های ماهواره‌ای و spoofing سیگنال‌های ناوبری که پهپاد را فلج کرده و آن را به کاهش ارتفاع یا حالت اضطراری واداشت.

۳. رهگیری مستقیم و دقیق: شلیک موشک‌های میان‌برد بومی با هدایت ترکیبی راداری-اپتیکی-حرارتی از سکوهای پراکنده. در موارد متعدد از تاکتیک «دو موشک همزمان از زوایای مختلف» برای حذف کامل احتمال فرار استفاده شد.



۴. هماهنگی شبکه‌ای واقعی: استفاده از پهپادهای شناسایی کوچک برای رله اطلاعات لحظه‌ای و هدایت آتش، که کل عملیات را در کمتر از ۹۰ ثانیه به سرانجام رساند.



این تاکتیک‌ها به گونه‌ای اجرا شدند که پهپادهای هرمس حتی فرصت فعال‌سازی سامانه‌های جنگ الکترونیک خود (مانند Skyjam) را نیافتند. برخی از این پهپادها به صورت سالم یا نیمه‌سالم به دست نیروهای ایرانی افتاد و اکنون تحت بررسی قرار دارد.

پیام قاطع به رژیم کودک‌کش صهیونیستی

هرمس ۹۰۰ که رژیم صهیونیستی آن را «چشم همیشه‌بیدار» خود می‌دانست، امروز به هدفی روتین برای پدافند ایران تبدیل شده است. انهدام بیش از ۱۷ فروند در روزهای اخیر – و گزارش‌هایی از سرنگونی تا ۳۵ فروند از آغاز درگیری‌ها – ثابت می‌کند که برتری ظاهری فناوری دشمن در برابر ایمان، دانش بومی و روحیه جهادی رزمندگان اسلام هیچ ارزشی ندارد.»

این عملیات دفاعی درخشان بار دیگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشت و نشان داد که هرگونه نقض حریم هوایی کشور با پاسخی قاطع و ویرانگر روبرو خواهد شد.

با اینکه هرمس یک سامانه پیشرفته و بسیار گران‌قیمت با امکانات خاص است، اما تجربه عملیاتی اخیر ثابت کرد که برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیگر چیز خاص و دست‌نیافتنی نیست. آسمان ایران برای پهپادهای جاسوسی و متجاوز رژیم صهیونیستی نه تنها قابل نفوذ، بلکه به یک میدان شکار تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری کلیدی

با وجود تمام این قابلیت‌های پیشرفته، تجهیزات خاص و سطح بالای فناوری که هرمس ۹۰۰ را به یکی از گران‌قیمت‌ترین و پیچیده‌ترین پهپادهای شناسایی تبدیل کرده، عملیات پهپادی اخیر ما به وضوح نشان داد که این سامانه در برابر تاکتیک‌ها و توانایی‌های نیروهای ما آسیب‌پذیر است. تعداد بالای سرنگونی‌ها در این چند روز گذشته — که با انتشار تصاویر رسمی از سقوط و انهدام چندین فروند همراه بوده — ثابت کرد که هرمس دیگر «غیرقابل دسترس» نیست و ما به سادگی از عهده مقابله با آن برآمدیم.

با اینکه هرمس یک سامانه پیشرفته و گران‌قیمت با امکانات خاص است، اما تجربه عملیاتی اخیر نشان داد که برای نیروهای ما دیگر چیز خاص و دست‌نیافتنی نیست. این دستاورد نه تنها برتری فناوری دشمن را خنثی کرد، بلکه اعتماد عملیاتی ما را در برابر تهدیدات مشابه تقویت نمود و پیام روشنی به حریفان ارسال کرد: مرزهای آسمان ما نفوذناپذیرتر از آن است که تصور می‌کردند.