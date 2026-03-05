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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

بازگشایی محدوده خیابان امام خمینی خرم‌آباد و برقراری تردد عادی

بازگشایی محدوده خیابان امام خمینی خرم‌آباد و برقراری تردد عادی

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از بازگشایی محدوده خیابان امام خمینی (ره) خرم‌آباد و برقراری تردد عادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محدوده خیابان امام خمینی (ره) خرم‌آباد، حدفاصل چهارراه فرهنگ تا میدان عدالت که در پی اقدامات تجاوزگرانه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکا، بخش‌هایی از آن مورد حمله قرار گرفته بود، پس از انجام عملیات ایمن‌سازی و پاک‌سازی توسط دستگاه‌های امدادی و خدماتی بازگشایی شد.

بر اساس این اطلاعیه، با حضور و تلاش نیروهای امدادی، خدمات شهری و عوامل انتظامی، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل، جمع‌آوری آثار حادثه و مدیریت صحنه انجام شد و در حال حاضر تردد وسایل نقلیه و شهروندان در این مسیر به حالت عادی بازگشته است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن قدردانی از همکاری و صبوری شهروندان در زمان اجرای عملیات اجرایی و خدماتی، از مردم خواست همچنان در صورت بروز حوادث احتمالی، توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی نیروهای مسئول را جدی گرفته و از تجمع در محل‌های حادثه‌دیده خودداری کنند.

کد مطلب 6766096

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