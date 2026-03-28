ریزش دیوار در نودشه بر اثر بارش شدید باران

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز و حوالی ساعت ۱۳:۳۰، یک دیوار در یکی از نقاط شهر نودشه بر اثر بارش سنگین باران فرو ریخت و موجب بروز خسارت شد.

وی با بیان اینکه این حادثه به یک خودروی سواری خسارت وارد کرد، افزود: با وجود شدت بارش و حجم ریزش، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات یا خسارت جانی گزارش نشده است.

فرماندار پاوه ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی و نیروهای شهرداری نودشه در محل حاضر شدند و عملیات امداد و ایمن‌سازی محدوده را آغاز کردند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

الماسی تصریح کرد: حضور به‌موقع نیروهای امدادی نقش مهمی در کنترل وضعیت و جلوگیری از آسیب‌های دومینویی داشت و راه دسترسی محل نیز با کمک شهرداری ایمن‌سازی شد.

وی در پایان گفت: هم‌اکنون عملیات خاک‌برداری، پاکسازی و تثبیت محل با جدیت در حال انجام است و تیم‌های فنی در حال بررسی احتمال بروز خطرات ثانویه هستند تا اقدامات پیشگیرانه لازم انجام گیرد.