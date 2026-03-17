۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

توصیه فرمانده انتظامی غرب استان تهران در چهارشنبه‌ آخرسال

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران طی اطلاعیه ای خطاب به مردم به ویژه والدین و جوانان توصیه هایی برای چهارشنبه آخر سال بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده بعد از ظهر سه‌شنبه، طی اطلاعیه ای اظهار داشت: در حال حاضر کشور در شرایط خاص و وضعیت جنگی قرار داشته و نیروهای امدادی و درمانی و خدمات رسان، در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند، بنابراین ضرورت دارد شهروندان بیش از گذشته مراقبت و همکاری لازم را با نهادهای امنیتی و انتظامی داشته و در اجتماعات حمایتی از ایران اسلامی در میادین شهرها، حضور فعالی داشته باشند.

وی ادامه داد: به والدین گرامی توصیه می‌شود در روزهای پیش رو، نظارت دقیق‌تری بر رفتار فرزندان و نوجوانان خود داشته باشند تا خدای‌نکرده از غفلت وعدم نظارت، سوء استفاده‌های ضدامنیتی توسط دشمن صورت نگیرد.

علیزاده بیان داشت: شهروندان با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیروهای انتظامی و امدادی اجازه سوءاستفاده به دشمنان را ندهند و در حفظ امنیت و آرامش جامعه مشارکت کنند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان افزود: انتظار می‌رود شهروندان گرامی نهایت همکاری لازم با خادمین خود در سازمان پلیس را داشته باشند.

