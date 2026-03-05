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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

مداحی کربلایی مجتبی رمضانی بر سر مزار شهدای دانش آموزان مینابی

مداحی کربلایی مجتبی رمضانی بر سر مزار شهدای دانش آموزان مینابی

میناب-کربلایی مجتبی رمضانی با حضور در گلزار شهدای میناب بر سر مزار شهدای دانش آموز به مداحی پرداخت.

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کد مطلب 6766192

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