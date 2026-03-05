https://mehrnews.com/x3bx5z ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴ کد مطلب 6766192 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴ مداحی کربلایی مجتبی رمضانی بر سر مزار شهدای دانش آموزان مینابی میناب-کربلایی مجتبی رمضانی با حضور در گلزار شهدای میناب بر سر مزار شهدای دانش آموز به مداحی پرداخت. دریافت 20 MB کد مطلب 6766192 کپی شد مطالب مرتبط نام ۵۷ نفر از شهدای دانش آموز مدرسه میناب اعلام شد شمار شهدای میناب به ۸۵ نفر رسید برگزاری دعای عرفه در جوار شهدای دانش آموز میناب نوگلان شهید مینابی در خاک آرام گرفتند محکومیت تجاوز به ایران توسط گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل برچسبها هرمزگان میناب.هرمزگان نوحه و مداحی مدرسه شجره طیبه میناب
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