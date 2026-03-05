محکومیت تجاوز به ایران توسط گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ از سوی ۲۴ گزارشگر مستقل حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد، حملات از سوی آمریکا و اسرائیل که در میانه مذاکرات دیپلماتیک و بدون مجوز شورای امنیت انجام شده‌اند را محکوم و ناقض ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و حق بنیادی حیات عنوان کردند.

گزارشگران سازمان ملل ضمن رد کلیه بهانه ها و ادعاهای واهی مطرح شده برای توسل به تجاوز، تاکید کردند که «ما نمی‌توانیم انتخاب کنیم که چه زمانی حقوق بین‌الملل اعمال شود و چه زمانی نشود. مداخله نظامی غیرقانونی راه‌حل مسئله هسته‌ای، مقابله با تروریسم ادعایی یا وضعیت حقوق بشر در ایران نیست.»

گزارشگران این حملات را بخشی از الگوی گسترده‌تری از اقدامات یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل معرفی کردند که کل منطقه را ، به ویژه از طریق آواره کردن خودسرانه هزاران نفر، بی ثبات می کند.

گزارشگران ضمن اشاره به آثار این جنگ بر غیر نظامیان، از همه طرف‌ها خواستند که فوراً درگیری‌ها را متوقف کرده و گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را از سر بگیرند.

این گزارشگران در بخشی دیگری از بیانیه مشترک خود، حمله به دبستان دخترانه در میناب استان هرمزگان را که منجر به کشته شدن بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز دختر و زخمی شدن بسیاری دیگر شده است را محکوم و نسبت به حملات به دیگر مناطق پرجمعیت، جمعیت هلال احمر ایران و بیمارستان‌های متعدد از جمله بیمارستان گاندی تهران و بیمارستان خاتم‌الانبیا ابراز نگرانی نمودند.

رویه داران ویژه حقوق بشری سازمان ملل تاکید کردند که «هدف قرار دادن غیرنظامیان، مراکز آموزشی و مؤسسات پزشکی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر می باشد.»

در نگاهی عمیق تر به شرایط فعلی ایران و رویکردهای مداخله جویانه خارجی، گزارشگران تشریح نمودند که مداخله نظامی غیرقانونی نباید به‌عنوان راه‌حل مشکلات مردم ایران تلقی شود و هشدار دادند که فراخوان‌های آمریکا و اسرائیل از ایرانیان برای به دست گرفتن کنترل دولت، اقدامی بی‌ملاحظه است و جان شمار بی‌شماری از غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد.