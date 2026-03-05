به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح آخرین وضعیت خدمات‌رسانی در دیلم، اظهار کرد: دولت با عزم راسخ در پی تأمین نیازهای مردم در هر شرایطی است و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

رئیس شورای تأمین شهرستان دیلم به آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان اشاره کرد و افزود: تمامی نهادهای مرتبط به‌صورت فعال در تلاش‌اند تا در روند خدمت‌رسانی به مردم هیچ‌گونه خللی به وجود نیاید.

فرماندار دیلم خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی و اقلام ضروری به میزان کافی تأمین و ذخیره شده و برای پیشگیری از هرگونه کمبود احتمالی، بازار به‌طور مستمر پایش می‌شود.

کاظمی همچنین تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده تلاش جدی مسئولان در حفظ امنیت غذایی و خدماتی مردم در تمامی شرایط است.