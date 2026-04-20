به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان در سال ۱۴۰۵ با گرامیداشت یاد شهدای «جنگ رمضان» بهویژه شهادت قائد امت امام خامنهای (ره) و تبریک آغاز دهه کرامت،بر لزوم کنترل بازار ،تامین کالاهای اساسی و حفظ آرامش روانی در جامعه تاکید کرد واقدامات انجام شده در طی جنگ رمضان را قابل ستایش دانست.
فرماندار دیلم با قدردانی از نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و دستگاههای اجرایی که از ابتدای جنگ در صحنه حضور فعال داشتهاند، گفت: تداوم خدمات عمومی و خدمات رسانی در شرایط مختلف نشان تعهد خدمت و ایثارگری دستگاه های خدمات رسان در ایام جنگ رمضان بود.
کاظمی افزود: شهرداران شهرستان علیرغم شرایط جنگی، هیچیک از پروژههای عمرانی خود را متوقف نکردهاند و این امر شایسته تقدیر است.
وی گفت: همدلی و وفاق میان مردم، دولت و نیروهای نظامی و امنیتی در این برهه زمانی بسیار حساس و حیاتی است.
فرماندار دیلم ادامه داد: گمرک شهرستان در ایام جنگ تحمیلی سوم بهصورت منظم و با چندین برابر سرعت گذشته در حال تخلیه کالاهای مردم بوده است و اقدامات مربوط به پدافند غیرعامل نیز بهطور کامل انجام میشود.
وی از دستگاههای اجرایی خواست تا با تمام ظرفیت در کنار نیروهای نظامی باشند و تأکید کرد که هیچگونه قصور یا کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
کاظمی با اشاره به حضور پررنگ و مثالزدنی مردم شهرستان در صحنه، تصریح کرد: تجمعات مردمی علاوه بر تقویت امنیت، نقش سرنوشتسازی در وحدت ملی دارد.
وی از امام جمعه دیلم ودیگر دستگاه های همراه نیز بهدلیل برنامهریزی دقیق در برگزاری مراسمات مذهبی در میدان ۷ تیر قدردانی کرد.
فرماندار دیلم در پایان این نشست با اشاره به تعویق زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود یازدهم اردیبهشت برگزار شود، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی، این انتخابات بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاده و پس از پایان جنگ، حداکثر ظرف دو ماه تقویم جدید اعلام خواهد شد.
