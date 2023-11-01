خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان دیلم در شمال استان بوشهر علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار خوبی که دارد، از نظر زیرساخت‌ها با کمبودهای فراوانی روبرو است و نیاز است که عقب ماندگی‌های این شهرستان جبران شود.

شهرستان دیلم میزبان صنعت نفت است و انتظار می‌رود که صنعت نفت در حالی که از ظرفیت‌های این شهرستان استفاده می‌کند، در تأمین نیازهای محیط پیرامونی صنعت نیز نقش‌آفرینی کند.

یکی از مسائل و مشکلات مردم شهرستان دیلم مربوط به حوزه درمان است که فضاهای درمانی در این شهرستان کافی نیست و خدمات مورد نیاز مردم در این شهرستان به میزان کافی تأمین نمی‌شود.

درمان یکی از نیازهای اساسی در هر جامعه‌ای است و به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود که امید می‌رود در استان برخورداری همچون بوشهر به موضوع درمان و توسعه فضاهای درمانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز توجه ویژه‌تری شود.

بخشی از خدمات درمانی مربوط به تأمین اجتماعی و مدیریت درمان این سازمان است که طی سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای توسعه خدمات آن در سطح استان بوشهر و شهرستان‌های مختلف این استان انجام شده است.

وضعیت نامناسب درمانی دیلم

فرماندار شهرستان دیلم ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه خدمات درمانی در شهرستان دیلم یک ضرورت است که انتظار می‌رود نگاه ویژه‌تری به این شهرستان صورت گیرد.

محمد اسدی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان در خدمت رسانی به مردم، خصوصاً پیگیری‌های مؤثر که منجر به جذب دندانپزشک در درمانگاه تأمین اجتماعی دیلم شد عنوان داشت: مجموعه فرمانداری این شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های موجود آماده هر گونه همکاری با مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما در شهرستان دیلم این است که به یاری خداوند متعال، مردم منطقه از خدمات درمانی با کیفیت سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

اسدی با اشاره به وضعیت نامناسب درمانی شهرستان دیلم گفت: ضرورت دارد با همفکری و همکاری دستگاه‌های خدمت رسان استان در حوزه درمان روند ارائه خدمات درمانی را در شهرستان دیلم به وضعیت مطلوب و در خور شأن مردم این شهرستان سوق دهیم.

توسعه خدمات در درمانگاه تأمین اجتماعی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر نیز با تشریح خدمات درمانی تأمین اجتماعی به عموم مردم و بیمه شدگان گفت: مهمترین هدف مدیریت درمان استان برخورداری و دسترسی راحت‌تر مردم و بیمه شدگان تأمین اجتماعی به خدمات درمانی با کیفیت این سازمان در تمامی نقاط استان است.

حسن اسماعیلی با اشاره به فعالیت و خدمات درمانگاه تأمین اجتماعی دیلم بیان داشت: جذب پزشک متخصص، دندانپزشک، تجهیز مرکز به رادیولوژی دندان و تجهیز آمبولانس از جمله اقداماتی بوده که اخیراً در راستای توسعه خدمات این مرکز درمانی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مرکز درمانی تأمین اجتماعی دیلم در حال حاضر در مکان استیجاری به مراجعین خدمت رسانی می‌کند بالطبع با توجه به فضای محدود موجود امکان ارائه برخی خدمات میسر نیست؛ لذا تمام سعی و تلاش مجموعه مدیریت درمان تکمیل ساختمان در حال احداث درمانگاه است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: در تلاشیم تا آماده سازی مرکز درمانی در حال احداث شرایط بهره مندی برخی از خدماتی که در مرکز استیجاری فعلی ارائه آن میسر نیست را در سایر مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان برای بیمه شدگان شهرستان فراهم کنیم.

امید می‌رود که مجموعه‌های مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، صنایع مستقر در شهرستان و تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت درمانی در شهرستان دیلم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند.