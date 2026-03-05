به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صندوق بین‌المللی پول، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این نهاد بین‌المللی، اعلام کرد تاب‌آوری اقتصاد جهانی بار دیگر در پی درگیری‌های جدید در خاورمیانه در معرض آزمون قرار گرفته است و تداوم این مناقشه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد.

جورجیوا در حاشیه کنفرانس «آسیا در ۲۰۵۰» در بانکوک تأکید کرد جهان وارد دوره‌ای از شوک‌های مکرر و غیرمنتظره شده و سیاست‌گذاران باید خود را برای سناریوهای تازه و پیچیده آماده کنند.

وی با اشاره به وخامت شرایط انسانی در منطقه، تصریح کرد: اگر این مناقشه به یک بحران طولانی‌مدت تبدیل شود، پتانسیل آشکاری برای تأثیرگذاری بر قیمت‌های جهانی انرژی، روحیه بازارها، رشد اقتصادی و تورم در سراسر جهان دارد.

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول افزود چنین وضعیتی فشارها و مسئولیت‌های جدیدی را بر دوش سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف قرار خواهد داد.

جورجیوا همچنین تأکید کرد صندوق بین‌المللی پول تحولات خاورمیانه را به‌طور مستمر رصد می‌کند و نتایج این بررسی‌ها در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» (WEO) که قرار است در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شود، منعکس خواهد شد.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول تا ژانویه ۲۰۲۶، رشد ۳.۳ درصدی برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده بود و تصور می‌شد اقتصاد جهان تا حدی با شوک‌های تجاری و تعرفه‌ای سازگار شده است؛ با این حال تحلیلگران معتقدند تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر می‌تواند این چشم‌انداز را به‌طور جدی تغییر دهد.

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تمجید از تجربه کشورهای آسیایی در بازسازی نهادها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران پس از بحران مالی ۱۹۹۷-۱۹۹۸، هشدار داد این منطقه نیز باید برای جهانی مملو از شوک‌های تکرارشونده، از فناوری‌های مخرب گرفته تا تنش‌های تجاری و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، آماده شود.

وی کشورهای آسیایی را به تقویت یکپارچگی درون‌منطقه‌ای برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تلاطم‌های تجاری فراخواند.

جورجیوا در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پایان سریع بحران کنونی در خاورمیانه تأکید کرد: هرچه این فاجعه زودتر پایان یابد، به نفع کل جهان خواهد بود.