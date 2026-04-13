به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیبیاس نیوز، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، اعلام کرد درگیری نظامی اخیر در خاورمیانه روند نزولی تورم در آمریکا را مختل کرده و میتواند بازگشت شاخص تورم به سطح هدفگذاریشده را با تأخیر مواجه کند.
به گفته او، پیشبینیهای صندوق پیش از آغاز تنشها نشان میداد که تورم آمریکا تا اوایل سال آینده میلادی به محدوده هدف بازمیگردد، اما شرایط کنونی بازار انرژی این برآورد را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس آمار رسمی، شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسیده که بخش عمده آن ناشی از افزایش بهای سوخت بوده است. سرعت رشد قیمتها در این ماه سه برابر ماه قبل گزارش شده است.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده در گزارش جدید «چشمانداز اقتصادی جهان» که قرار است روز سهشنبه منتشر شود، ارزیابی دقیقی از پیامدهای بحران خاورمیانه و تأثیر اختلال در تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی ارائه خواهد شد.
جورجیوا تأکید کرد: پیشبینی رشد اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت و میزان این کاهش به مدت زمان بحران و سرعت بازگشت تولید انرژی به سطح پیش از تنشها بستگی دارد.
