https://mehrnews.com/x3bx6G ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱ کد مطلب 6766246 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱ حال و هوای مردم تبریز در سوگ رهبر شهید تبریز- در پی شهادت قائد امت حضرت امام خامنهای(قدسالله نفسه الزکیه)، مردم تبریز سوگوار رهبر شهید هستند. دریافت 14 MB کد مطلب 6766246 کپی شد مطالب مرتبط امانت پلاک و لبخند ابدی سرهنگ سخنور سوگ و حماسه شاعران تبریز در رثای رهبر شهید در مقبره الشعرای تبریز عزاداری دستهجات حسینی تبریز در سوگ رهبر شهید بیانیه جامعه قرآنی آذربایجان غربی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب سوگواری مردم مرند برای شهادت رهبر معظم انقلاب برچسبها تبریز شهادت رهبر معظم انقلاب استان آذربایجان شرقی
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