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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

حال ‌و هوای مردم تبریز در سوگ رهبر شهید

حال ‌و هوای مردم تبریز در سوگ رهبر شهید

تبریز- در پی شهادت قائد امت حضرت امام خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، مردم تبریز سوگوار رهبر شهید هستند.

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کد مطلب 6766246

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