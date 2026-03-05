بیانیه جامعه قرآنی آذربایجان غربی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه به این شرح است،با قلب هایی مالامال از غصه و اندوه؛ شهادت مقتدای نستوه ،شجاع ،بصیر و مجاهد خستگی ناپذیر ایران و جهان اسلام و سالار شهیدان انقلاب اسلامی و سیدالشهداء منتظران ظهور، امام خامنه ای اعلی الله مقامه الشریف، در ماه نزول قرآن کریم را به پیشگاه مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و امت اسلامی ، مراجع عظام و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض می کنیم.

ما عزاداریم و داغمان بر قلب هایمان سنگینی می کند و بر این باوراستواریم که خداوند متعال روح آن مجاهد نستوه و فرزند پاک حضرت زهرا سلام الله علیها را چون مقتدایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان پذیرفت و به فیض شهادت نائل ساخت.

ملت بزرگ ایران با استعانت از خداوند متعال و عترت پاک حضرت رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین راه نورانی امام خمینی (ره) و امام شهیدان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز رضوان الله تعالی علیه را ادامه خواهد داد.

جامعه بزرگ قرآنی استان آذربایجان غربی با محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیل و با مطالبه گری از همه مسئولین و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر اساس قوانین بین المللی و با قدرت تمام، خواستار انتقامی سخت از عاملان و آمران این جنایت توسط نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی هستند.

این درخواست به حق ملت بزرگ ایران است که بایستی در اولویت سیاست خارجی و دفاعی کشور قرار گرفته و هیچگونه مماشاتی در این خصوص نباشد.

از تمام هم میهنان دعوت می کنیم تا یکپارچه در مقابل نظام مزدور آمریکایی صهیونیستی ایستادگی کنند و با الهام از آموزه های اسلامی راه پیروزی را بپیمایند.

از تمامی اقشار آگاه، دلسوز، انقلابی و متعهد، جامعه قرآنی، جامعه حسینی و هیئتی، طلاب، فعالان فرهنگی و ... به ویژه فرهیختگان و دانشگاهیان عزیز که سرمایه‌های اصلی میهن اسلامی مان هستند، استدعا می‌ شود که با حفظ هوشیاری، اتحاد و همدلی و نیز تمسّک به قرآن کریم و عترت نبی مکرم و دعا بر نصرت و قوّت نیروهای مسلح کشورمان نقشه های پلید، شوم و خبیثانه دشمن در ایجاد تفرقه، بی‌ثباتی و به انحراف کشاندن خیزش مردم در دفاع از ایران عزیز و خون شهدا را خنثی کنند.

بایستی با حفظ انسجام اجتماعی ، پشتیبان محکمی برای امنیت و اقتدار ملی کشور عزیزمان باشیم و اجازه ندهیم دشمنان از این حادثه تلخ، سوءاستفاده‌ کنند.

خانواده‌ بزرگ قرآنیِ پای کار و همیشه در صحنه حاضر استان آذربایجان غربی با شعار قرآنی "حسبنا الله و نعم الوکیل " و با مطالبه‌ قرآنی "فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ"خواستار انتقام سخت از عاملان و آمران این جنایت توسط نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی هستند.

بدانید که راه شهید آیت الله خامنه ای ادامه دارد و خون ایشان درخت تنومند انقلاب را آبیاری خواهد کرد.

اتحادیه موسسات و تشکل های فرهنگی قرآن و عترت آذربایجان غربی

اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی

اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش آذربایجان غربی

گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی

مرکز امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی

اساتید، پیشکسوتان و فعالان قرآنی آذربایجان غربی