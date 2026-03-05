سوگ و حماسه شاعران تبریز در رثای رهبر شهید در مقبره الشعرای تبریز

تبریز- جمعی از شاعران تبریز به رسم شب شعر رهبر شهید انقلاب، غزل سوگ و حماسه خواندند.