https://mehrnews.com/x3bx8G ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰ کد مطلب 6766344 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰ سوگ و حماسه شاعران تبریز در رثای رهبر شهید در مقبره الشعرای تبریز تبریز- جمعی از شاعران تبریز به رسم شب شعر رهبر شهید انقلاب، غزل سوگ و حماسه خواندند. دریافت 29 MB کد مطلب 6766344 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای مردم تبریز در سوگ رهبر شهید امانت پلاک و لبخند ابدی سرهنگ سخنور استاد حیدر عباسی شاعر مراغهای متخلص به «باریشماز» درگذشت عزاداری دستهجات حسینی تبریز در سوگ رهبر شهید برچسبها تبریز شعر شعرخوانی شهادت رهبر معظم انقلاب
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