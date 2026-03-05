  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

سوگ و حماسه شاعران تبریز در رثای رهبر شهید در مقبره الشعرای تبریز

سوگ و حماسه شاعران تبریز در رثای رهبر شهید در مقبره الشعرای تبریز

تبریز- جمعی از شاعران تبریز به رسم شب شعر رهبر شهید انقلاب، غزل سوگ و حماسه خواندند.

دریافت 29 MB
کد مطلب 6766344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها