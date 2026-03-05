دستور جدید گمرک برای ترخیص موبایل در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گمرک ایران، دفتر ارزش گمرک طی بخشنامه‌ای جدید، دستورالعمل نحوه ترخیص تلفن همراه در شرایط جنگی را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که در تاریخ ۱۲ اسفند ماه توسط دهقان، مدیرکل دفتر ارزش گمرک ایران صادر شده است، در صورت عدم وجود شناسه ارزش برای گوشی‌های تلفن همراه در سامانه‌های مربوطه، ترخیص این کالا بدون اخذ شناسه ارزش امکان‌پذیر خواهد بود.

مطابق این دستورالعمل، در مواردی که شناسه ارزش تلفن همراه در بانک اطلاعات ارزش (TSC) ثبت نشده باشد، گمرکات اجرایی موظف هستند بررسی‌های اولیه را انجام داده و فرآیند ترخیص را مطابق رویه گمرکی سایر اقلام وارداتی ادامه دهند.

گمرک ایران اعلام کرده است این تصمیم با هدف تسهیل تأمین کالاهای ضروری، جلوگیری از رسوب تلفن همراه در گمرکات و مدیریت شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی اتخاذ شده است.