به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، موضوع چگونگی ارزشگذاری گوشیهای تلفن همراه وارداتی در گمرک کاملاً شفاف است. در خصوص نحوه ارزشگذاری گوشیهای تلفن همراه اعلام میدارد، گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف قانونی محوله در رسیدگی به ارزش کالاهای تجاری با توجه به تنوع این نوع کالا و واقعیات تجاری در بازار با لحاظ نمودن شرط همزمانی براساس مقایسه تاریخ خرید (پروفرم) و حجم خرید به عنوان دو عامل مهم و تعیینکننده و با در نظرگرفتن ظرفیت قانونی موجود از جمله مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آئیننامه اجرایی آن اقدام مینماید. در رسیدگی به ارزش گوشی تلفن همراه به دلیل نوسان قیمت که متأثر از عوامل مختلف است با استناد به بند ۳ ماده ۱۷ آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی و عند اللزوم بند (پ) ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و با استعلام قیمت از منابع معتبر و لحاظ نمودن تعدیلات قانونی، ارزش این نوع کالا، در بانک اطلاعات ارزش (TSC) ثبت و برای ترخیص محمولههای تجاری تلفن همراه، با رعایت سایر مقررات مربوطه مورد استفاده و استناد قرار میگیرد.
بنابراین گزارش، در این راستا دفتر ارزش گمرک ایران با صدور بخشنامههای مرتبط به تمامی گمرکات جهت ترخیص تلفن همراه تاکید کرده که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، ضمن رعایت مواد پیش گفت و اطمینان از انطباق کد شناسههای ارزش انتخابی در اظهارنامه ارزش با مشخصات کالای اظهار شده، ارزش در زمان اظهار و قبل از ترخیص رسیدگی و در صورت عدم مطابقت سوابق موجود با واقعیات تجاری بازار، ضمن استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله مفاد فوقالذکر بررسی لازم صورت گرفته و با اعلام نظر بههمراه مستندات و دلایل قانونی با دفتر ارزش گمرک ایران جهت اصلاح و بروزرسانی شناسه بانک اطلاعات ارزش (TSC) مکاتبه و در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه، لازم است بررسی اولیه توسط گمرک محل صورت گرفته و ضمن اعلام نظر و ارسال مستندات، مراتب به دفتر مذکور جهت رسیدگی و ایجاد شناسه ارسال گردد.
به موجب این گزارش، در خصوص ارزشگذاری گوشی تلفن همراه در رویه مسافری، چنانچه برای مدل مورد نظر سابقه واردات تجاری داشته باشد، ارزش مسافری عیناً با ارزش تجاری یکسان مورد استناد قرار میگیرد و ایجاد شناسههای مسافری برای این مدلها صرفاً به دلیل عدم قابلیت مشاهده شناسههای تجاری در سامانه رجیستری گوشی مسافری (همتا) میباشد. در خصوص مدلهای گوشی تلفن همراه که شناسه و سابقه واردات تجاری ندارند، صرفاً به منظور جلوگیری از ایستایی و در راستای رفاه مسافران، شناسههای مسافری با توجه به مواد قانونی پیشگفت ایجاد میگردد.
