به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع بازنگری و رسیدگی به ارزش اظهارنامه‌های ترخیص شده تلفن همراه و موبایل‌واره‌های فاقد شناسه TSC را به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و همچنین به روزرسانی بانک اطلاعات ارزش ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۱۴۰۵/۴۱۰۰۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ معاونت محترم امور گمرکی مبنی بر لغو دستورالعمل شماره ۱۴۰۴/۱۸۳۸۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲، به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و همچنین به روزرسانی بانک اطلاعات ارزش مراتب زیر جهت اقدام و اجرا ابلاغ می گردد:

۱- کلیه پرونده های ترخیص شده مربوط به گوشی تلفن همراه» و «موبایل واره ها» در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ که بدون اخذ شناسه TSC عینی ایجاد شده توسط این دفتر دارای ارزش ترخیص شده اند، می بایست مجدداً مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرند.

۲- در فرآیند بازبینی رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره ۷۵۱۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ الزامی است. لذا بدین منظور انطباق کد شناسه های ارزش ( TSC مندرج در بانک اطلاعات ارزش با رعایت شرط همزمانی ،پروفرم بررسی های لازم انجام و اطلاعات کامل کالای مورد اختلاف به همراه مستندات استنادی در قالب جدول موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۳۶۶۹۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ جهت رسیدگی و اعمال اصلاحات و به روزرسانی یا ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش به این دفتر ارسال گردد.

۳- با توجه به ماهیت کالا و نوسانات قیمت جهانی آن به منظور بروزرسانی ارزشهای مندرج در بانک اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی لازم است در صورت مغایرت ارزشهای موجود در بانک اطلاعات ارزش با واقعیت بازار، مراتب به صورت مستند و مستدل از طریق سامانه اتوماسیون اداری به این دفتر اعلام گردد تا پس از رسیدگی، نسبت به به روزرسانی و ویرایش شناسه های موجود اقدام لازم به عمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت مستمر بر روند رسیدگی بر عهده بالاترین مقام مسئول در گمرک اجرایی مربوطه خواهد بود.