به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، محموله‌های هوایی در فرودگاه‌های جهان شامل کالاهای غذایی و قطعات حیاتی هواپیما در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که ناشی از تداوم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن بر شبکه حمل‌ونقل هوایی جهانی است.

بر اساس این گزارش، تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران موجب توقف گسترده پروازهای مسافری و باری در سراسر خاورمیانه شده و قطب‌های مهم و استراتژیک حمل‌ونقل هواده جهان از جمله دوحه و دوبی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

داده‌های شرکت مشاوره هوانوردی و لجستیک «آوین» (Aevean) نشان می‌دهد ظرفیت حمل‌ونقل هوایی جهانی در بازه زمانی ۲۸ فوریه تا ۳ مارس، حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که در مقایسه با یک دوره چهارروزه مشابه در ماه گذشته و پیش از تعطیلات سال نوی چینی محاسبه شده است.

طبق این گزارش، شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر در خاورمیانه حدود ۱۳ درصد از کل ظرفیت حمل‌ونقل هوایی جهان را در اختیار دارند و توقف فعالیت آن‌ها اثر قابل توجهی بر بازار جهانی گذاشته است.

برایان بورک، مدیر ارشد بازرگانی شرکت «سِکو لجستیک»، اعلام کرد مناطقی مانند اروپا و آسیا–اقیانوسیه که وابستگی بیشتری به هاب‌های لجستیکی خاورمیانه دارند، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. به گفته وی، شرکت‌های آمریکایی نیز باید محتاط باشند، هرچند شدت این اثر در آمریکا هنوز به اندازه اروپا، آسیا یا استرالیا محسوس نیست.

بر اساس اعلام «آوین»، از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ظرفیت حمل‌ونقل هوایی در مسیر ارتباطی آسیا با خاورمیانه و اروپا ۳۹ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که ظرفیت پروازهای مستقیم میان چین و اروپا در همین مدت ۲۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص هوایی شرکت مشاوره‌ای «فریتوس» نشان می‌دهد نرخ حمل‌ونقل هوایی از جنوب شرق آسیا به اروپا از روز جمعه بیش از ۶ درصد افزایش یافته و به ۳.۸۲ دلار به ازای هر کیلوگرم رسیده است. هزینه‌ها در مسیر جنوب آسیا به اروپا نیز ۳ درصد و به مقصد آمریکا ۵ درصد رشد کرده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند از آنجا که قطعات حساس و حیاتی هواپیما معمولاً از طریق مسیرهای هوایی جابه‌جا می‌شوند، تداوم این اختلال می‌تواند روند بازگشت ایرلاین‌های خاورمیانه به چرخه عادی پروازها را به‌طور جدی کند و زنجیره تأمین جهانی را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه سازد.