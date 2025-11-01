به گزارش خبرنگار مهر، رامین کاشف‌آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) امروز (شنبه، ۱۰ آبان) در جمع خبرنگاران و در حاشیه آئین امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی شهر لجستیک تهران با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی در توسعه همکاری‌های بین‌المللی گفت: بسیاری از شرکت‌های ما توانایی لازم برای توسعه را دارند، اما متأسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه و سوگیرانه‌ای که علیه کشور اعمال شده، شاید بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ما کاهش یافته است.

وی افزود: با وجود این شرایط، نباید مردم ما فرصت‌های خود را از دست بدهند. شعار ما این است که باید به هر طریقی شده، فرصت‌های مردم حفظ شود و از مسیر مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی و توسعه همکاری‌ها، شاخص دسترسی بیشتر مردم به مقاصد جهانی از طریق حمل‌ونقل هوایی فراهم شود.

کاشف‌آذر گفت: اکنون پروازهای متعددی به مقصد روسیه و چین انجام می‌شود و شبکه پروازی شرکت‌های چینی با برنامه منظم، پروازهای روزانه‌ای به مقاصد مختلف آسیایی دارد. این شرایط، فرصت بسیار خوبی برای ایران فراهم کرده تا بتواند از ظرفیت پروازهای متعدد به جنوب شرق آسیا و چین استفاده کند.

وی یادآور شد: بازار چین و جنوب شرق آسیا، بازاری بسیار بزرگ و رو به رشد است که می‌تواند در توسعه بار و مسافر کشور نقش بسزایی داشته باشد. در حال حاضر پروازهای منظمی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، امارات و عراق انجام می‌شود و برنامه ما این است که پروازها به کشورهای همسایه افزایش یابد. همچنین مناطقی که شرکت‌های هواپیمایی داخلی امکان دسترسی مستقیم به آنها را ندارند، باید از طریق همکاری‌های جدید پوشش داده شود تا شبکه پروازی کشور گسترده‌تر شود.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درباره ضرورت شکل‌گیری شخصیت حقوقی سوم برای فعالیت در شهر لجستیکی گفت: از دهه ۹۰ به بعد، مفهوم لجستیک مقدماتی جای خود را به لجستیک پیشرفته داده است. در لجستیک پیشرفته، زنجیره ارزش افزوده و خدمات زنجیره تأمین توسعه یافته و حمل‌ونقل با بخش بازرگانی پیوند خورده است.

وی افزود: این تحول با ظهور شرکت‌های شخص ثالث شکل گرفته است. این شرکت‌ها تنها وظیفه حمل، تجمیع، توزیع و بسته‌بندی کالا را بر عهده ندارند، بلکه فراتر از آن، اقدام به مونتاژ، سفارشی‌سازی، پردازش، آماده‌سازی محصول، الصاق بارکد، تضمین کیفیت، مدیریت موجودی و حتی مدیریت کالاهای برگشتی می‌کنند.

کاشف‌آذر تصریح کرد: این سطح از فعالیت، به لجستیک پیشرفته معروف است و با ظهور شرکت‌های شخص ثالث لجستیک، اندازه بازار لجستیک از حدود ۹۰ میلیارد در دهه ۹۰ به بیش از هزار میلیارد رسیده است. این موضوع اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و فرصت‌های بی‌بدیلی را برای استقرار و فعالیت شرکت‌های پشتیبان در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) فراهم کرده است.

وی یادآور شد: برای فعالیت شرکت‌های شخص ثالث لجستیک، زیرساخت‌های متنوعی در این مجموعه وجود دارد؛ از جمله مجاورت فیزیکی با مراکز خدماتی و زیرساخت‌هایی همچون بیمه، خدمات عمومی، تعمیرگاه‌ها، خدمات بانکی و پستی. مجموعه این امکانات باعث شده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به یکی از نقاط کلیدی کشور برای پیاده‌سازی لجستیک پیشرفته تبدیل شود.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که از طریق این زیرساخت‌ها و امکانات یکپارچه، زمینه شکل‌گیری و توسعه لجستیک پیشرفته در کشور فراهم و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مرکزی برای مدیریت و پشتیبانی کامل زنجیره تأمین در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.